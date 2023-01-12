Досі каша в голові: росіяни вже "знищили" 4 Bradley, які Україна ще навіть не отримала
12 січня 2023, 23:17Читать новость на русском
Російське командування знову забрехалось. Від звичного "патєрь нєт" росіяни перейшли до заяв про знищення техніки, якої фізично немає на території України.
Про це у щоденному звіті "перемог окупантів" повідомив російський генерал Ігор Конашенков. Він заявив, що окупанти знищили в Україні американську техніку, яку ЗСУ отримають лише через кілька тижнів.
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Що наговорив Конашенков
Він заявив, що протягом доби росіяни знищили 11 українських танків та 17 бойових машин піхоти.
Крім того, Конашенков зазначив, що окупанти вивели з ладу 4 БМП "Bradley", які Україна ще навіть не отримала.
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Коли Україна отримає Bradley
- 6 січня США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 3 мільярди доларів. Згодом в Пентагоні уточнили, що серед іншого туди увійде 50 бойових машин піхоти Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 000 патронами калібру 25 міліметрів;
- У Міноборони США заявили, що розраховують на те, що ЗСУ зовсім скоро отримають бойові машини піхоти Bradley. За їхніми даними, це питання тижнів. Речник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер розповів, що Вашингтон не збирається оголошувати заздалегідь, коли саме БМП надійдуть в Україну.
- Ба більше, зауважив, що навчання наших військових відбуватиметься на базі загальновійськової підготовки у німецькому Графенвері, що на землі Баварії. Райдер додав, що США продовжуватимуть надавати Україні допомогу, необхідну не тільки для оборони, а й для звільнення окупованих Росією територій.
- В Пентагоні кажуть, що запуск нової загальновійськової підготовки відбудеться пізніше цього місяця, тобто в січні 2023 року. Навчатимуть 500 солдатів орієнтовно місяць.