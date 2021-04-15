У Росії заявили, що "Північний потік-2" можуть запустити вже цього літа

У Росії збираються вже цього літа добудувати газопровід "Північний потік-2". Крім того, Кремль навіть планує запустити перші обсяги газу в бік Німеччини.
Джерело:24 канал
Голова комітету Держдуми з енергетики Павло Завальний вважає, що до кінця літа всі роботи будуть завершені. Він сказав це на зустрічі з депутатами Бундестагу Німеччини, пишуть російські ЗМІ.
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Ми дуже сподіваємося, що до кінця літа всі роботи по проєкту, по подачі газу будуть закінчені і до кінця літа є надія, що Німеччина по цьому газопроводу може отримати перший газ,
– заявив Завальний.
Яка позиція Німеччини
Німецька влада не надто критично ставиться до "Північного потоку-2". Зокрема, в березні ЗМІ писали, що німецький уряд пообіцяв США посилити підтримку України. Натомість просили дати можливість завершити будівництво "Північного потоку-2".
"Північний потік-2": що треба знати
- Росія будує "Північний потік-2" для транспортування газу з Росії до Європи в обхід України.
- Через санкції США роботи припиняли, однак будівництво відновили у грудні 2020 року.
- Раніше Росія планувала завершити будівництво "Північного потоку-2" до вересня 2021 року. Щоправда, США анонсували нові санкції.