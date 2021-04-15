У Росії заявили, що "Північний потік-2" можуть запустити вже цього літа

У Росії збираються вже цього літа добудувати газопровід "Північний потік-2". Крім того, Кремль навіть планує запустити перші обсяги газу в бік Німеччини.

Голова комітету Держдуми з енергетики Павло Завальний вважає, що до кінця літа всі роботи будуть завершені. Він сказав це на зустрічі з депутатами Бундестагу Німеччини, пишуть російські ЗМІ.

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Ми дуже сподіваємося, що до кінця літа всі роботи по проєкту, по подачі газу будуть закінчені і до кінця літа є надія, що Німеччина по цьому газопроводу може отримати перший газ,

– заявив Завальний.

Яка позиція Німеччини

Німецька влада не надто критично ставиться до "Північного потоку-2". Зокрема, в березні ЗМІ писали, що німецький уряд пообіцяв США посилити підтримку України. Натомість просили дати можливість завершити будівництво "Північного потоку-2".

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