У Росії проявляється цікава тенденція з втратами

Ми продовжуємо фіксувати імена російських солдатів, яких у самій Росії визнали вбитими або поховали. Станом на 24 травня у списку є 55 148 імен щодо яких є точні дані.

Також ми трохи вдосконалили пошук, завдяки чому вдалося "розподілити" по регіонах близько 300 осіб, де були неточності. Ще близько 400 точно мертві, але поки що є неточності.

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Це мала частина підтверджених безповоротних втрат. Їхня загальна кількість за нашою оцінкою – близько 200 тисяч.

Які тенденції?

Нагадую, що Генштаб ЗСУ публікує оцінку всіх втрат – і санітарних, і безповоротних. Загальна кількість перевищує 500 тисяч бійців

У Росії зберігається дозоване оприлюднення інформації про вбитих. За три місяці – з 26 лютого по зараз – ми зафіксували 9 270 убитих. З урахуванням імен за попередні періоди зберігається динаміка "робити публічними близько 100 вбитих на день". Це дозволяє російській владі не сильно лякати найманців і позначати якесь "шанування героїв".

Лідери в абсолютних числах не змінилися:

Краснодарський край – 2 721 вбитий окупант,

Башкортостан – 1 987,

Свердловська область – 1 929,

Татарстан – 1 780,

Челябінська область – 1 606,

Пермський край – 1 490,

Самарська область – 1 451,

Бурятія – 1 316,

Московська область – 1 286,

Ростовська область – 1 252.

Столиці, як і раніше, задіяні мінімально.

На що зараз особливо дивимося? Цікавить Ленінградський військовий округ, адже саме його частини зосереджені на півночі та задіяні в атаці на Харківську область.

До теми Справжня мета – не Харків: деякі висновки з наступу росіян

Пройшло ще недостатньо часу, щоб виявився масштаб проблеми. Поки зафіксували тільки сплеск вище за середній у Калінінграді – там за тиждень оприлюднили 12 убитих, а до цього було 1 – 5.

З того, що видно – наші війська завдають росіянам дуже болючих втрат, але проявлятися публічно вони почнуть у червні. Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам з Центральної Азії озвучив співвідношення втрат 1 до 8. Порядок якийсь такий.

У Росії зросла кількість людей з інвалідністю

З супутнього. У російських пропагандистських ЗМІ почала трохи активніше з'являтися інформація про кількість поранених. Згідно з офіційною статистикою, протягом 2023 року кількість росіян з інвалідністю в черзі на отримання крісел колісних зросла понад на 82 тисячі. Це і в абсолютних, і у відносних числах – рекорд.

Загалом за 2023 рік черга росіян, які потребують різних засобів реабілітації (крісла колісні, протези, спеціальний одяг), зросла на 137 тисяч. Я не до кінця розумію структуру цих цифр, там, напевно, є перетини, а також інвалідність, не пов'язана з війною. Можна говорити про темп приросту за рік – у 6 разів у порівнянні з періодом до 2022 року. Навскидку порядок – близько 100 тисяч осіб з тяжкими пораненнями за рік за статистикою, яку дають самі росіяни.

Обсяг надходження західної допомоги поступово зростає, втрат у росіян буде більшим.