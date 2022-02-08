У Росії збирають підписи щодо відставки Кадирова: як реагує Кремль

8 лютого 2022 , 05:07
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Джерело:

ТАСС

У Росії зареєстрували електронну петицію, де збирають підписи за відставку Рамзана Кадирова з посади голови Чечні. І вона вже набрала понад 90 тисяч підписів.

Кремль не зобов'язаний її розглянути, скільки б підписів вона не набрала. А проте в адміністрації Володимира Путіна вже відреагували на петицію – і назвали її "несерйозною".

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У Росії з'явилася петиція за відставку Кадирова

Петицію ініціював російський опозиційний політик та друг вбитого Бориса Нємцова Ілля Яшин на міжнародній платформі Change.org, і вона вже здобула підтримку майже сотні тисяч підписантів.

Про що ця петиція? У ній міститься вимога відставки Рамзана Кадирова з поста глави Чечні. Бо він, як зазначив Яшин, за 15 років керування республікою "перетворив регіон на відокремлену державу всередині Росії зі своїми порядками", і навіть регіональною армією, особисто відданою Кадирову.

  • Також політик звернув увагу на "публічні погрози у бік журналістів, правозахисників, суддів та членів їхніх сімей", які дозволяють собі Кадиров та його оточення.
  • Та нагадав про вбивство Бориса Нємцова, Ганни Політковської, гучні викрадення, катування тощо, до яких, на думку Іллі Яшина, може бути причетний Кадиров.

Як відреагували у Кремлі

Речник президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на петицію максимально інертно: він заявив, що "таке звернення є несерйозним". А голоси у петиції, мовляв, узагалі боти накручували.

До слова: тиждень тому, 2 лютого, президент Росії Володимир Путін несподівано (подію не анонсували) зустрівся з Рамзаном Кадировим у Кремлі. Після розмови глава Чечні заявив про стовідсоткову підтримку Путіна.

Кадиров, зауважимо, регулярно з'являється в інформаційному полі зі скандалами. Наприклад:

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Автор: Олесь Друкач