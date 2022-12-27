У Росії жінку, яка засумнівалась у "величі імперії", силоміць викинули з автобуса
У Росії вкотре довели, що її мешканці – бездумне стадо. А тих, хто виступає проти системи, свої ж готові знищити. Це нам продемонстрували мешканці одного з міст під Москвою.
Велич "другої армії світу" за 10 місяців повномасштабного вторгнення встигли побачити по всьому світу. Але не росіяни, які вважають, що у них дійсно найсильніше та найбоєздатніше військо. Одиниці, розповідає 24 канал, які заперечують це, нариваються на агресію дикого стада.
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Висловила сумнів у "величі Росії"
Ролик, про який ми розповімо далі, зняли ще 16 грудня та виклали у місцеві пабліки. До нас він дійшов з певним запізненням. Але це не заважає продемонструвати, проти якого народу ми воюємо.
Отже, жінка поважного віку їхала в автобусі та взяла участь в обговоренні так званої "спецоперації". Сталося це у місті Долгопрудний, що під Москвою. Бабця розповіла, що двічі за життя побувала в Україні, але стосунку до неї не має.
Водночас вона розкритикувала забезпечення "мобіків", яких женуть на вірну смерть. Також емоційно наголошувала, що російське військо розграбоване. Таким чином ця панянка висловила сумнів у тому, що Росія таки "вєлікая страна".
Я кажу: "Імперія. Імперія така на табуретках",
– наголосила вона.
В якийсь з моментів з сусіднього крісла встає чоловік і починає шарпати бабусю. Він її силою витягнув з салону автобуса та під час зупинки транспортного засобу виштовхав на вулицю.
У Росії жінку силою викинули з автобуса: дивіться відео
Традиційно для цієї "великої країни", ніхто не допоміг жінці. Спробував щось заперечити хлопець. Мовляв, не можна так поводитися з бабцею, але його ніхто не послухав.
Проблеми росіян через війну лише ростуть
- Почнімо з дещо моторошної новини. Так, у Росії повістку виписали хлопчику, котрий помер у віці 2,5 року. Причому сталося це 13 років тому.
- Тим часом ті росіяни, котрі виїхали з країни від початку повномасштабного вторгнення, матимуть неприємності. Речник держдуми В'ячеслав Валодін зауважив, що для них депутати готують поправки. Вони передбачають підвищення стави оподаткування для утікачів.
- А ось чергова перехоплена розмова з окупантом вкотре демонструє, що солдати не вірять Путіну. Він скаржився на погані умови, забезпечення. Але водночас попрохав дружину не писати диктаторові з Кремля. Мовляв, йому ж і так байдуже, хто та в яких умовах гине на війні, розв'язаній Росією.