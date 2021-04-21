Б'ють електрошокерами: у Росії жорстоко затримують людей на мітингах за Навального – відео

У Росії 21 квітня тривають мітинги на підтримку ув'язненого опозиціонера Олексія Навального. Не обходиться й без жорстоких затримань протестувальників.

У Санкт-Петербурзі силовики розганяють численний мітинг. До демонстрантів застосовують силу, навіть до дівчат.

Важливо Людей розганяють та затримують: у Росії тривають масштабні мітинги за Навального – фото, відео

Так, одну з мітингувальниць били електрошокером під час затримання. Дівчина гучно кричала.

Загалом людей хапають, "скручують" та ведуть до поліцейських авто.

ОМОНівці розганяють мітинг, дивіться відео:

Скільки уже затримали

За даними "ОВД-інфо", вже затримали понад 450 людей. Найбільше – в Уфі, Санкт-Петербурзі та Кемерово.

Чому росіяни виходять на протести