Б'ють електрошокерами: у Росії жорстоко затримують людей на мітингах за Навального – відео

У Росії 21 квітня тривають мітинги на підтримку ув'язненого опозиціонера Олексія Навального. Не обходиться й без жорстоких затримань протестувальників.
Джерело:24 канал
У Санкт-Петербурзі силовики розганяють численний мітинг. До демонстрантів застосовують силу, навіть до дівчат.
Важливо Людей розганяють та затримують: у Росії тривають масштабні мітинги за Навального – фото, відео
Так, одну з мітингувальниць били електрошокером під час затримання. Дівчина гучно кричала.
Загалом людей хапають, "скручують" та ведуть до поліцейських авто.
ОМОНівці розганяють мітинг, дивіться відео:
Скільки уже затримали
За даними "ОВД-інфо", вже затримали понад 450 людей. Найбільше – в Уфі, Санкт-Петербурзі та Кемерово.
Чому росіяни виходять на протести
- Все через стан здоров'я Навального. Коли опозиціонер повернувся з Німеччини, де лікувався від отруєння "Новачком", його затримали.
- Згодом умовний термін Навального замінили на реальний – понад 3 роки.
- Наприкінці березня політик оголосив голодування, щоб до нього допустили приватного лікаря. Перед тим у нього боліла спина.
- 17 квітня лікарка опозиціонера повідомила, що політик у критичному стані. Через низьку кількість калію у крові в нього може зупинитися серце.
- Водночас там стверджують, що нібито стан опозиціонера "задовільний"