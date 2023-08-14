"100 рублів за долар, ти а**єл": в Сургуті зламали рядок на будинку та написали, що Путін злодій
У російському місті Сургут невідомі зламали біжучий електронний рядок на будинку. Хтось вирішив поділитися власним невдоволенням з усіма мешканцями міста.
Напис про те, що Путін злодій, а росіяни тепер вимушені платити 100 рублів за 1 долар виднівся на одній з багатоповерхівок міста.
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Росіянам стало зручно рахувати
Нещодавно російська економіка полегшила розрахунки росіян, які планували купити долар. Курс досяг "ювілею" – відтепер 1 рубль дорівнює 1 центу.
На одній з багатоповерхівок в Сургуті зламали електронний рядок та вивели напис, присвячений падінню рубля до круглої позначки.
100Р за долар, ти а**єл, Путін – ху*ло і злодій,
– виднілося на будинку.
Напис рухався на будинку по колу та постійно повторювався. Як довго він так був – невідомо. Проте тепер навіть росіяни, які зберігають все в рублях та зовсім не цікавляться купівлею валюти знають актуальний курс рубля до долара. А ще знають, хто в цьому винен.
Вплив війни на економіку Росії
- Востаннє за 1 долар росіяни віддавали 100 рублів на початку повномасштабного вторгнення. Тоді по Росії вдарили санкції і вона не змогла втримати курс. Наразі ж є декілька причин такого падіння російської валюти.
- Нещодавно рубль визнали однією з найслабших валют у світі. З січня 2023 року ціна за долар зросла на 23%. До цього переліку також увійшли турецька ліра та аргентинське песо.
- На початку серпня рубль обвалився у парі з китайським юанем. Валюта зафіксувала найгірший результат за рік.