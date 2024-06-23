Страшні прогнози для Росії на 2025 рік: що змушує Кремль збільшувати податки

Центробанк Росії готується суттєво підвищити відсоткову ставку. Також Держдума ухвалила у першому читанні підвищення податків. Все це свідчить про великі проблеми в економіці Росії.

Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц розповів 24 Каналу, що за прогнозами, 2024 рік Росія фінансово якось протримається. Проте у 2025-му незрозуміло, звідки російській владі брати кошти.

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Росіянам немає чого зберігати

У багатих росіян, які зберігають кошти в банках, після підвищення відсоткової ставки Центробанком відповідно підвищиться ставка по депозитах, і збільшиться їхній прибуток.

Бідні ж росіяни суттєво постраждають. Внаслідок підвищення відсоткової ставки будуть дорожче брати кредити всі організації, які виробляють товари, надають послуги. Свої підвищені витрати вони спробують перекласти на бідних. Це призведе до зростання цін.

Центробанк, підвищуючи відсоткову ставку, з одного боку намагається придушити інфляцію, щоб люди не витрачали кошти, а зберігали їх. А з іншого – більшості росіяни немає чого зберігати, тому вони все витрачають. Для них підвищення ставки обертається зростанням цін,

– пояснив Ліпсіц.

Крім того, в Росії у 2025 році до 25 відсотків збільшаться податки на прибуток. На цей крок Кремль пішов через те, що в країні стає погано з грошима.

Саме тому російська влада наважилась піти на податкову реформу, хоча ще восени 2023 року розповідала, яка "чудова" податкова система в країні. Однак виявилось, що вона не така "чудова", тому довелося підвищувати податки. Вони будуть збільшуватись і далі,

– впевнений доктор економічних наук.

Російська влада ще може збільшити ПДВ, податок на нерухомість. Зокрема такі кроки вже здійснюються в російських регіонах, де дозволили вводити підвищену ставку податку на нерухомість на особливо дороге майно. Далі доберуться і до звичайних росіян, коли коштів не буде вистачати.

Все залежатиме від ціни на нафту

Така загроза існує, тому що ринок нафти нестабільний. Росія була і залишається "бензоколонкою", яка маскується під державу. Всі її фінансові можливості залежать від того, які будуть надходження від продажу нафти.

Міністерства фінансів і економічного розвитку прив'язують усі прогнози розвитку Росії виключно до курсу рубля і ціні на нафту.

"Зараз починається рух на ринку нафти – імовірно він переповнений, що призведе до зниження ціни на неї. Тому на 2025 рік для Росії зовсім страшні прогнози – падіння ціни на нафту до 55 доларів за барель. Це небезпечна для неї ситуація, тому Росія підстраховується, підвищуючи податки", – наголосив Ігор Ліпсіц.