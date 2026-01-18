Війна – це кислота, яка повільно, але невблаганно роз'їдає всі тканини суспільства. Вона поглиблює тріщини, прискорює деградацію інституцій і вивільняє первісну агресію всередині самої Росії. Офіційна російська статистика – навіть після проходження через сито цензури – фіксує цікаву картину. Про це пише Юрій Федоренко, інформує 24 Канал.

Вплив війни, про який не говорять

Кількість тяжких і особливо тяжких злочинів у Росії минулого року досягла максимуму за 15 років. Протягом першого півріччя 2025 року було зафіксовано 333 тисячі таких злочинів – найбільший показник за шість місяців із 2010 року. За підсумками 2024 року – понад 617 тисяч тяжких і особливо тяжких злочинів. Це лише те, що дозволили оприлюднити. Реальність, ймовірно, ще страшніша.

Особливу увагу привертає зростання організованої злочинності. За даними МВС Росії, за перші десять місяців 2025 року кількість тяжких злочинів, скоєних організованими злочинними угрупованнями, зросла більш ніж на третину. Судова статистика фіксує майже чотириразове зростання кількості засуджених за створення злочинних груп за роки війни. Це вже не окремі ексцеси – це системна тенденція.

Майже щодня російський інформаційний простір наповнюють повідомлення про огидні, часто сексуалізовані злочини проти неповнолітніх. Дуже часто їхніми фігурантами є так звані "герої СВО". Ті, кого не добили наші дрони, повертаються у тил і до звичного способу життя.

Значна частина цих найманців – це засуджені, які отримали помилування або умовно-дострокове звільнення. Вони як були злочинцями, так ними й залишилися, пройшовши додаткову "школу життя", де вчилися вбивати і поводитися зі зброєю.

Так звані російські правоохоронні органи самі визнають фактори зростання злочинності: масове повернення з війни колишніх в'язнів, стрімке розширення чорного ринку зброї, посттравматичні розлади, алкоголізація.

Експерти прямо кажуть: рецидиви серед помилуваних – лише питання часу. Тут треба додати, що російська ідеологічна машина працює так, що участь у війні стає виправдовуючим фактором для злочинця. Жертва в такій системі стає ще більш беззахисною.

Після війни на Росію чекає ще більша пітьма

Отже, маємо констатувати: на болотах – вибух злочинності, і жодних передумов для її спаду не існує. Обіг зброї зростає, кількість агресивних, травмованих, озброєних істот збільшується, моральні орієнтири розмиті, право – дискредитоване. Це не тимчасова криза, а системний наслідок війни.

Сьогодні Сили оборони України роблять усе можливе, щоб зупинити орду моральних потвор, позбавити ворога наступального потенціалу. Коли це станеться, почнеться щось схоже на реальний переговорний процес.

Колись буде оголошено "припинення вогню". Але руйнівні процеси всередині Росії не зупиняться: у тил повернуться сотні тисяч убивць і ґвалтівників. Економіка продовжить падіння. Болота перетворяться на територію, де жити стане не просто нестерпно, а неможливо. Рано чи пізно недоімперія лусне і розвалиться на шмаття. Пітьма накриє болота.