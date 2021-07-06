Міг впасти у море: у Росії зник літак з пасажирами на борту
Джерело:Интерфакс
На Камчатці 6 липня зник літак Ан-26 з понад 20 пасажирами на борту. Він виконував рейс з Петропавловська-Камчатського до Палани.
Що наразі відомо
На борту літака перебували 22 пасажири, серед них – дитина. Окрім того, відомо, що до польоту були долучені 6 членів екіпажу.
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Водночас, за іншими даними, на борту Ан-26 з Петропавловська-Камчатського вилетіли 23 пасажирів.
На пошуки літака вже вилетіли рятувальники з регіональної пошуково-рятувальної бази. Окрім того, зниклий літак розшукували дронами.
За фактом зникнення літака представники транспортної прокуратури організували перевірку.
Можливі причини інциденту з Ан-26
За даними ЗМІ, Ан-26 міг впасти у море. Наразі за маршрутом літака летять 2 пошукові вертольоти. До наземної пошукової операції залучили пожежників.
Російські ЗМІ називають декілька можливих причин зникнення літака:
- відмова двигуна;
- погана видимість через погодні умови;
- літак міг зачепити гору і впасти;
- помилка пілота.
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