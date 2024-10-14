Удар по найзахищеніших місцях: який ефект матиме спалення російського Ту-134

Спалення російського військово-транспортного літака Ту-134 на аеродромі "Оренбург-2" не матиме безпосереднього впливу на ситуацію на фронті.

Проте, як сказав 24 Каналу голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, у ворога виникнуть певні проблеми всередині Росії.

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Перед якими труднощами постануть росіяни через спалення Ту-134

Як зазначив Кузан, знищення російського військово-транспортного літака Ту-134 не вплине на поле бою, бо росіяни застосовують близько 300 бомбардувальників, винищувачів та іншої авіації по всій лінії фронту.

Операцію на аеродромі "Оренбург-2", який розташований неподалік Казахстану, провело Головне управління розвідки, і досить успішно. Це вже не поодинока атака на російські летовища, кожна з них погіршує логістику всередині Росії.

Такі заходи хоч і не матимуть впливу безпосередньо на фронт, однак відволікатимуть сили спецслужб та увагу Кремля від своїх південних регіонів, тобто центральну Росію ближче до Казахстану,

– зазначив Сергій Кузан.

Російська влада почне шукати диверсантів, які видають українським спецслужбам розташування важливих військових об'єктів. Відповідно будуть витрачатися додаткові сили, що вкрай вигідно Україні.

Загалом, операція ГУР в Оренбурзі – надзвичайна, враховуючи, що аеродроми станом на сьогодні є одними з найбільш захищених об'єктів на території Росії.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ могли вперше збити російський літак Су-34 з винищувача F-16. Авіаційний експерт Богдан Долінце розповів, що це може змінити тактику застосування росіянами авіаційних бомб, зменшуючи їхню ефективність на відстані до 50 кілометрів від лінії фронту.