"Мрії збуваються": пропаганда приголомшила сюжетом про сім'ю загиблого окупанта​

Росіяни продовжують вправлятися у своїй цинічності. Цього разу у країні-агресорці зняли черговий пропагандистський сюжет. У ньому показали, як втілюють мрію дитини російського вбивці.

У кращих традиціях Кремля глядачам буцімто показують зворушливу історію. Мовляв, ось перед вами 6-річний хлопчик з Костроми, котрий втратив батька, який буцімто "захищав рідну країну". Як ви розумієте, робив він це на Донбасі.

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Батько в пакет – дитяті подарунок

Як розповідають у сюжеті, у росіянина, який поїхав убивати українців, залишилося четверо малолітніх дітей. Тепер ними опікуватиметься вдова. І, ясна річ, щоб героїзувати убивцю, російська пропаганда зняла черговий ролик.

Мрії збуваються у Новий рік. Про це точно знає 6-річний костромич Савелій, чий батько загинув під час "СВО",

– каже журналістка.

За акторську гру, звичайно ж, можна ставити уже тверду двійку. У сюжеті продемонстрували, що хлопчина написав листа на поліцейську ялинку бажань. І якимось дивом її витягнуло керівництво поліції та особисто вручило хлопчику його омріяний подарунок.

Окупанти зняли пропагандистський ролик з сином убивці: дивіться відео

Ясна річ, що для картинки усі були максимально щасливі та усміхнені. А й дійсно, дитині вручили смартгодинник. Можемо вважати, що тепер за одного ліквідованого окупанта можна отримати таку приголомшливу компенсацію. До слова, дружина загарбника навіть сказала, що "дуже рада".

Самотніх матерів у Росії побільшає

У Росії придумали, як збільшити кількість мобілізованих. Цього разу вирішили просто прибрати з один пункт з категорії звільнених від служби. Мовиться про чоловіків, на чиєму вихованні троє чи більше дітей. Відповідне рішення уже ухвалили на Забайкаллі. Також стало відомо, що відмовили у відстрочці батькові трьох дітей з Дагестану.

Зауважимо, що в Росії вже шукають виправдання. Мовляв, це питання ще потребує "пропрацювання". Але ми то чудово розуміємо, що у Кремлі вже все давно вирішили. Тож скоро ще більше багатодітних матерів у країні-агресорці стануть вдовами.

Наостанок нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення вдалося ліквідувати 114 130 російських загарбників. Лиш за минулу добу на той світ відправили 740 бійців "другої армії світу".