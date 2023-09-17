У Росії обговорюють можливу смерть Кадирова: сумнівне спростування від "Дона"
Посіпака Путіна так званий глава Чечні Рамзан Кадиров, схоже, однією ногою вже на "концерті Кобзона". Після того, як з'явилася інформація, що Кадиров у важкому стані, у Росії вважають, що йому залишилося недовго.
Чеченський правозахисник Абубакар Янгулбаєв 17 вересня повідомив про смерть Кадирова, пише 24 Канал. Наразі повідомлення Янгулбаєва в Росії не підтверджували.
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Чеченський правозахисник заявив про смерть Кадирова
Натомість телеграм-канал, який пов'язаний з Кадировим, намагається переконати, що з так званим лідером Чечні все в порядку.
Зокрема, канал опублікував два короткі ролики, на яких Кадиров нібито займається фізкультурою. Однак не відомо, коли були зняті ці відео, а також Кадиров на роликах по суті нічого не говорить.
Кадиров нібито живий: дивіться відео
На "трагічні" новини з Чечні натякнув так званий проросійський військкор Аліксєй Суконкін, який написав, що наразі офіційного підтвердження немає, натякаючи на ймовірну смерть Кадирова.
Деякі російські ЗМІ пишуть, що Кадиров нібито лежить у комі в Центральній клінічній лікарні Управління справами президента Росії. У нього начебто дуже серйозні проблеми з нирками.
Також пропагандисти пишуть, мовляв, наступні 72 години будуть вирішальні для Кадирова.
Що відомо про хворобу Кадирова
- Рамзан Кадиров нібито перебуває за крок від смерті через проблеми зі здоров'ям. Ще навесні 2023 року з'явилася інформація, що Кадирова турбують нирки.
- Кадиров навіть привіз лікаря з ОАЕ, який спеціалізується саме на лікуванні нирок. Після цього повідомлялося, що він проходить лікування діалізом. Окрім того, Кадиров начебто навіть потребує пересадки нирки.
- Влітку Кадиров спробував розвіяти чутки про проблеми зі здоров'ям, опублікувавши відео. Однак у мережі поставили під сумнів, чи справді на відео був лідер Чечні.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов підтвердив інформацію про те, що Кадирову дуже зле. Повідомляється, що в Кадирова загострилися його хвороби.
- Російський опозиційний політик Геннадій Гудков заявив, що в Кадирова багато ворогів. Тому є чимало охочих ліквідувати так званого лідера Чечні.