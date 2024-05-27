В Росії видають журнал, який вчить солдат "смертельно ненавидіти ворога", – розвідка Британії

У Росії для навчання армії випустили журнал "Політрук". Ним міноборони Росії хоче сприяти політичному вихованню своїх військовослужбовців.

Вже зі вступної статті зрозуміло, що "Політрук" – це спадщина радянських військових видань. Її написав керівник так званого Головного політичного управління Росії, генерал-полковник Віктор Горемикін.

Дивіться також Путіну доповіли, що "вже можна" виключати Талібан зі списку заборонених у Росії організацій

У журналі цитують Сталіна

У британській розвідці пишуть, що Головне політичне управління у Росії створили у 2018 році. Уже тоді росіяни вважали, що необхідно відновити політичну освіту в збройних силах. Керівником цього управління поставили уже згаданого заступника міністра оборони Віктора Горемикіна.

Він у вступній статті до "Політрука" цитує Сталіна про важливість політичного виховання солдатів і про необхідність смертельно ненавидіти ворога.

У журналі йдеться про абсурдні уявлення Росії, що нібито в Україні сьогодні ворог такий самий, як ворог СРСР, а саме нацисти.

Опублікована в журналі карта України використовується для підтвердження аргументів, що ставлять під сумнів автентичність української державності, а отже, для виправдання вторгнення,

– пишуть у Міноборони Великої Британії.

Там також додають, що журнал відображає "політизоване використання історії", а це є помітною рисою російської освітньої політики останніх років і, особливо, після вторгнення в Україну. Так Росія продовжує поширювати неправдиві наративи, які вона використовує для впливу на свою армію та цивільне населення країни.

Україна продовжує боротьбу з російською пропагандою