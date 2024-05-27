В Росії видають журнал, який вчить солдат "смертельно ненавидіти ворога", – розвідка Британії
Джерело:Міноборони Великої Британії
У Росії для навчання армії випустили журнал "Політрук". Ним міноборони Росії хоче сприяти політичному вихованню своїх військовослужбовців.
Вже зі вступної статті зрозуміло, що "Політрук" – це спадщина радянських військових видань. Її написав керівник так званого Головного політичного управління Росії, генерал-полковник Віктор Горемикін.
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У журналі цитують Сталіна
У британській розвідці пишуть, що Головне політичне управління у Росії створили у 2018 році. Уже тоді росіяни вважали, що необхідно відновити політичну освіту в збройних силах. Керівником цього управління поставили уже згаданого заступника міністра оборони Віктора Горемикіна.
Він у вступній статті до "Політрука" цитує Сталіна про важливість політичного виховання солдатів і про необхідність смертельно ненавидіти ворога.
У журналі йдеться про абсурдні уявлення Росії, що нібито в Україні сьогодні ворог такий самий, як ворог СРСР, а саме нацисти.
Опублікована в журналі карта України використовується для підтвердження аргументів, що ставлять під сумнів автентичність української державності, а отже, для виправдання вторгнення,
– пишуть у Міноборони Великої Британії.
Там також додають, що журнал відображає "політизоване використання історії", а це є помітною рисою російської освітньої політики останніх років і, особливо, після вторгнення в Україну. Так Росія продовжує поширювати неправдиві наративи, які вона використовує для впливу на свою армію та цивільне населення країни.
Україна продовжує боротьбу з російською пропагандою
- Нещодавно російські наративи знайшли на сторінках британської енциклопедії "History: The Definitive Visual Guide". Цю книгу видало велике видавництво Dorling Kindersley уже у 2023 році, тобто після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- В енциклопедії є низка перекручених фактів. Так, історію Київської Русі автори книги пов'язали із російською історією. Відсутні в енциклопедії факти про Голодомор, як про спланований геноцид українського народу. Британці також вважають Україну "другою за розміром країною в Європі" після Росії, а війну в Україні вони називають "спецоперацією".
- Депутатка Наталія Піпа надіслала листи всесвітньо відомим історикам, щоб вони разом з українськими істориками довели видавництву DK помилковість фактів про Україну у їхній книзі. Після цього висновки наукових експертиз будуть передані видавництву з вимогою виправити помилки.