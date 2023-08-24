Дрон помсти: що мають зрозуміти росіяни після "вітань" невідомих БпЛА Москви

Останній час у Москві неспокійно. Там її мешканців "вітають" невідомі безпілотники. Ці подіють мають змінити психологічний стан росіян і розуміння, що війна – це не лише про санкції.

Таку думку 24 Каналу відзначив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Росія має поринути у смуту.

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Психологічний тиск

"Вітання" невідомих безпілотників мають дати зрозуміти москвичам і росіянам загалом, що вони геть не захищені їхнім же державним керівництвом. Адже вони самі ж стверджують лише про періодичну роботу так званої ППО. Безумовно, ці події ілюструють і те, що війна – не десь далеко в Україні, а вже стукає у двері разом зі смутою, в яку поринає "вєлікая".

"Росія має зайти у ці смутні часи з "опричниною", яку будує там Путін, і з підозрою відносно один до одного. Щоб продовжували писати величезну кількість доносів. Тобто, щоб вони загрузли в 1937-му році, коли "воронки" їздять путінські, всіх там заарештовують чи знищують", – припустив цілком імовірне майбутнє росіян Михайло Подоляк.

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Життя в ілюзіях

Росіянам треба наглядний приклад, оскільки вони звикли жити в ілюзіях. А безпосередньо прокремлівська пропаганда уміє досить ефективно над ними працювати. Підтвердження тому брехня Путіна.

В них сьогодні Путін, коли виступає, то періодично говорить, що "це не ми воюємо, ми взагалі не воюємо. Це НАТО воює, це країни Заходу воюють, а ми захищаємося". Тобто вони прийшли нас вбивати, і вони "захищають",

– відзначив чиновник.

Тому наразі у них не мовиться й про те, щоб зупинити війну. Бо Путіну важливо зупинити інтенсивність боїв, переформатувати свою армію, накопичити ресурс і залишити наявну на сьогодні тимчасову лінію розмежування.

"Немає там ніяких бажань закінчити війну. Немає ніяких бажань програти війну. Бо будь-який програш війни означатиме не просто політичну смерть Путіна. Тому дрони над Москвою – це ефектний перехід в іншу стадію війни", – резюмував Подоляк.

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