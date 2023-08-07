На Миколаївщині затримали ворожу агентку, яка готувала удар під час візиту Зеленського

В Україні затримали нову російську інформаторку. Вона готувала повітряний удар Росії по Миколаївщині під час візиту президента Володимира Зеленського.

Так, зловмисниця збирала розвіддані про запланований візит. Тепер їй загрожує до 12 років тюрми.

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СБУ затримала російську інформаторку

Як стало відомо, зрадниця напередодні нещодавньої робочої поїздки Зеленського в Миколаївську область збирала розвіддані про запланований візит. Насамперед зловмисниця намагалася встановити час та перелік локацій орієнтовного маршруту президента на території регіону.

Однак співробітники СБУ завчасно здобули інформацію про розвідувально-підривну діяльність жінки і подбали про додаткові заходи безпеки під час візиту.

У подальшому українська спецслужба продовжила документувати злочинні дії ворожої поплічниці, щоб отримати нові дані про її російських "кураторів" і отримані завдання. Це дозволило встановити, що ворожа інформаторка мала й інші цілі. Зокрема, виявити локацію систем радіоелектронної боротьби та складів з боєприпасами ЗСУ в районі Очакова,

– розповіли правоохоронці.

За наявними даними, окупанти планували використати цю інформацію для підготовки нового масованого повітряного удару по Миколаївщині. У підсумку співробітники СБУ затримали поплічницю Росії "на гарячому" під час спроби передачі розвідданих загарбникам.

Зловмисницею виявилась мешканка Очакова, яка була колишньою продавчинею у військовій крамниці на території однієї із військових частин регіону. Для збору розвідінформації вона об’їжджала територію району та знімала локації українських об’єктів.

Крім цього, жінка намагалася "в темну" отримати потрібні відомості через власні зв’язки, зокрема у соціальних установах регіону.

Наразі слідчі затриманій вже повідомили про підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ. Жінці обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

Зрадниця збирала розвіддані про ЗСУ / фото СБУ

СБУ ловить зрадників