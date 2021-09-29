Російська агресія зробила Україну відомою на весь світ, – Вів'єн Уокер

Публічна дипломатія нині стала одним з інструментів зовнішньої політики України, а також у відносинах із США. 24 канал поспілкувався з виконавчим директором Консультативної Комісії з питань публічної дипломатії Держдепартаменту США Вів'єн Уокер про публічну дипломатію, американо-українські відносини та громадську думку.

24 канал під час Міжнародного форуму культурної дипломатії, який організував Український Інститут поспілкувався з Вів'єн Уокер. Наразі триває переосмислення публічної дипломатії в США, а також формуються українські підходи з цих питань. Тому ця тема є вкрай актуальною для американо-українських відносин та світової безпеки.

Хто така Вів'єн Уокер Виконавчий директор Консультативної Комісії з питань публічної дипломатії Держдепартаменту США. Пані Уокер має тривалий досвід роботи в Держдепартаменті (26 років), отримала дипломатичний ранг радника-посланника. Володіє французькою, російською та хорватською мовами.

Яка роль публічної та культурної дипломатії в американо-українських відносинах?

Була еволюція публічної дипломатії уряду США щодо України. Епоха “холодної війни” – це час, коли зусилля публічної дипломатії були зосереджені на наданні інформації в Україну через такі організації, як "Голос Америки" або Радіо "Вільна Європа".

Фото перших ведучих Української Служби Голосу Америки. 1949 рік. / Фото Voice of America

Це також було надання друкованої продукції та, наскільки це можливо, відвідування радянської України. Але все було досить обмежено.

Екскерівник Української Служби Голос Америки Адріян Кармазин про свою кар'єру:

З розпадом Радянського Союзу в Сполучених Штатах виник величезний інтерес, особливо підтриманий Конгресом, до усіх країн колишнього Радянського Союзу, включаючи Україну, для підтримки розбудови там життєдіяльної представницької демократії.

За темою Знаковий 1991 рік: чому розвалився Радянський Союз та як відродилася Україна

Також для покращення економічних, соціальних можливостей громадян цих країн, які спільно несли тягар радянської спадщини. І які опинилися після розпаду Радянського Союзу у відчайдушній потребі відновлення критичної інфраструктури, а також створення можливостей для освіти та навчання.

Радянський генсек Михайло Горбачов та президент США Джордж Буш / Фото

U.S. National Archives and Records Administration

У 1992 році Конгрес підтримав "Закон про підтримку свободи". І це дало мільярди доларів на будівництво всіх цих речей у всіх цих країнах. Україна, звичайно, була дуже важливою частиною цього процесу.

"Закон про підтримку свободи" передбачав освіту, навчання, направляв експертів в Україну, дав можливість українцям відвідати США. Частково це було у формі культурної дипломатії.

Американський сенатор Джеймс Вільям Фулбрайт, чиїм прізвищем названо програму обмінів / Фото Wikipedia

Це відкривало Україну для розвитку в американській та світовій культурі. Це також йшло в іншому напрямку – можливість для громадян США краще зрозуміти, що таке Україна, особливо після розпаду Радянського Союзу.

У 2014 – 2015 роках через російську агресію відбулася деяка зміна. Після терактів 11 вересня публічна дипломатія Держдепартаменту більше зосереджувався на протидії світовому тероризму.

Детально День жаху та болю: що трапилося 11 вересня 2001 року у США

Події навколо України перенаправили нашу увагу на діяльність Росії у глобальному інформаційному просторі задля боротьби з їхньою дезінформацією. Така зміна відбулася і через нові зусилля у країнах, що постраждали від російського впливу та агресії у регіоні Центральній Азії та на Кавказі.

Про наративи російської дезінформації:

Основною метою було допомогти людям зрозуміти та розпізнати дезінформацію щодо загрози, якою вона є. Потім, щоб дати людям стійкість до цього. Протидіяти короткостроковим та довгостроковим інвестиціям у дезінформацію, спрямовану на формування внутрішньої стійкості до дезінформації, оскільки вона атакує внутрішні вразливі місця.

Вів'єн Уокер про майбутнє дипломатії:

До прикладу: вони їдуть у таку країну, як Грузія, і кажуть, подивіться на ваше керівництво, як тільки ви вступите до ЄС і змусять вас адаптувати ці корумповані західні цінності, членство в ЄС буде означати, що ви відмовитесь від своїх традицій. Будівництво стійкості підготувало б людей до змін. І це те, що ми маємо зараз.

Актуально Еволюція російських фейків: прокремлівська пропаганда вдається до маніпуляцій

Хоча я думаю, що зараз все менше зосереджуються на тактичних кроках. Тому що зараз ми досить добре уявляємо, що це таке, як виглядає і хто за цим стоїть. Для реагування на ці виклики необхідно перейти до створення довгострокової стійкості.

Яка роль громадської думки в культурній дипломатії у відносинах між Україною та США?

Політика уряду США щодо України не залежить від громадської думки. Натомість це пов’язано зі стратегічними інтересами національної безпеки та економічними інтересами США. Громадська думка не впливає на українську політику США. Громадська думка також не визначає інструменти просування своїх інтересів. Там, де громадська думка важлива, — це розуміння аудиторії.

Лекція Вів'єн Уокер про бренд України у світі:

Скажімо, існує конкретна політика. Яку аудиторію це може найбільше зацікавити? Гаразд, вони на нашому боці, можливо. Що думає аудиторія з цього приводу? Так їм це не подобається. Чому їм це не подобається? Їм це не подобається, тому що X. Ми враховуємо X у своїх повідомленнях.

Таким чином, громадська думка може бути надзвичайно впливовою, оскільки вона дає розуміння вашої аудиторії, виразно розкриває короткострокові повідомлення, ваші довгострокові інвестиції в інфраструктуру та освіту. Те, що думає аудиторія, що вона сприймає, дуже важливо для зміни сприйняття та поведінки, а також громадської думки є дуже критичним.

Бували часи, коли ви не можете змінити свою громадську думку, тому що існує фундаментальний розрив цінностей. Це виняток із правила. Загалом, більшість людей поділяють такі цінності та прагнення. Зрозуміти, звідки люди походять, що вони показують, як їхня конкретна політична програма в кінцевому підсумку принесе користь як Сполученим Штатам, так і цільовій аудиторії, і є метою.

Місце США у світовому рейтингу м'якої сили за 2018 рік / Фото з твіттера USC Public Diplomacy

Як правило, американці чули про Україну як про землі, що входили до складу Росії. Російська агресія зробила Україну історією, відомою в усьому світі.

Це зробило Україну сильною у геостратегічній конкуренції. Люди усвідомлюють Україну як жертву російської агресії. Також їм відома українська історія, Чорнобиль, можливо, Голодомор, борщ.

Володимир Шейко, Ірина Боровець та Вівіан Вокер на Форумі культурної дипломатії / Фото Український Інститут

В основному американська громадська думка є прихильною тому що Росія поводиться неадекватно за будь-якими нормами як міжнародними, так і національними. Це те, що може добре служити Україні, якщо його ефективно використовувати у стратегіях роз’яснення.

Що ви думаєте про досвід роботи Українського Інституту?

Я вперше зустріла пана Шейко 3 роки тому, коли він почав очолювати цю інституцію. Тоді Український інститут був тільки ідеєю. Це мало стати новою платформою для культурної дипломатії України. Його планували пов’язати з ініціативами публічної дипломатії МЗС. У нього був такий масштабний порядок денний, на нього покладалася величезна кількість очікувань.

Панельна дискусія на форумі культурної дипломатії:

Моє враження – надзвичайно добре опрацьовано наступні питання. Що ми скажемо про Україну? Кому ми маємо це сказати? Що вони думають? Як ми хочемо, щоб вони думали?

Я не маю нічого, окрім чудових вражень, як Український Інститут ретельно зібрав портфоліо, художні, музичні та інші ініціативи, діалоги, дискусії, які були дуже ретельно побудовані та зібрані разом – що стало вирішальним фактором громадської думки та іноземних уявлень про Україну. Зрештою, це репутація країни та зв’язок із міжнародною безпекою.

Детально Асоціація, безвіз та миротворці: здобутки зовнішньої політики України за 30 років

Якщо люди розуміють країну, якщо вони з симпатією ставляться до неї, то інша країна, швидше за все, вирішить підтримати ініціативи в Україні.

Врешті-решт, здобуття не тільки суспільної довіри, але й симпатії громадськості, дає можливість уряду США бути ініціативним щодо України, тому що населення підтримує його.