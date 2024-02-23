Чи задумали щось росіяни: у ЗСУ прокоментували ситуацію у Придністров'ї
Українські захисники наразі не спостерігають бурхливої активності на території невизнаного Придністров'я. Водночас в інформаційному полі певне "розхитування" є.
Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, інформує 24 Канал.
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"На території Придністров'я ми не спостерігаємо бурхливої активності", – зазначила вона.
Відповідаючи на питання щодо того, що самопроголошена Придністровська республіка нібито збирається підтвердити своє бажання увійти до Росії, Гуменюк зазначила, що наразі триває більше розхитування у інформпросторі і намагання створити суспільно-політичне напруження на цих територіях.
Гуменюк запевнила, що держкордон надійно захищений, укріплений і що його недоторканність забезпечена.
"З боку Придністровської республіки розуміємо, що подібні накручування ситуації, загострення були передбачувані. І дійсно, та атака, яка відбулася уночі у напрямку Одещини, зокрема і з застосуванням ракет – це додатковий тиск і намагання переконати, що підтримка буде забезпечена у випадку виникнення там бурхливої ситуації", – розповіла Гуменюк.
Що цьому передувало
- У молдавських ЗМІ ширилася інформація, що 28 лютого депутати Придністров'я буцімто готуються звернутися до Путіна з проханням "приєднати ПМР до складу Росії".
- Водночас у ГУР МО в коментарі для 24 Каналу повідомили, що не підтверджують інформацію про "звернення" до Путіна щодо приєднання ПМР до Росії.
- Водночас джерела УП повідомили, що ця інформація є частиною внутрішнього політичного молдовського процесу. Зокрема, таким чином придністровська "влада" чинить тиск на Кишинів з економічних інтересів.