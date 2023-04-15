Путін хоче наступати: як російська армія реагує на божевільні апетити диктатора

Російський диктатор Владімір Путін хоче, що його армія наступала і захоплювала все нові території. Однак реальність зовсім інша. Він поступово знищує бойовий потенціал окупантів.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, Путін має божевільні апетити. Але його армія не може їх вдовольнити, хоч і намагається.

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Вже вибита величезна кількість окупантів

Як підкреслив Попович, диктатор точно мріє про повернення Херсона, Лимана, Куп'янська, а також про захоплення Авдіївки, Бахмута тощо. Саме для цього окупанти продовжують звозити вже навіть досить стару техніку та запроваджують електронні повістки.

Саме для цього там продовжують стягувати техніку. Вигрібають фактично під нуль. І танки Т-54, Т-55. Легкоброньований МТЛБ з морськими гарматами часів 2 Світової війни. Зішкрябують все, що тільки можна. Кидають в бій, аби наступати. І від своїх планів Путін не відмовився,

– наголосив Попович.

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Зараз російська армія зосередила основні зусилля на Бахмуті. Також не варто забувати про лінію Кремінна – Сватове, Авдіївку та інші напрямки. Однак українські військові відчайдушно відбивають штурми окупантів.

Ситуація з Бахмутом взагалі показова. Наступ окупантів на цьому напрямку розпочався приблизно з середини літа 2022 року. Втрати росіян на той час становили близько 40 тисяч особового складу. Зараз у них просто катастрофічний показник – у понад 180 тисяч військових. Значна кількість окупантів була знищена саме на Бахмутському напрямку.

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