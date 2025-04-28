Попри суттєве знесилення: які міста прагнуть захопити росіяни до 9 травня

Російська армія вже виснажилась. Саме тому Путіну потрібна буде найближчим часом оперативна пауза, щоб відновити резерви, накопичити сили і засоби. Зараз залишками резервів противник намагається дотиснути певні точки на фронті перед зупинкою бойових дій.

Про це у розмові з 24 Каналом розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан, додавши, що перед тим як заморозити війну ворог пробуватиме захопити низку міст. Серед таких Часів Яр і Торецьк.

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Які завдання стоять перед російською армією?

Російські війська будуть намагатися повністю вичавити звідти ЗСУ, аби потім лінія замороження вогню пройшла за межами вказаних міст. Тому зараз максимально Росія кидатиме залишки своїх резервів на Часів Яр і Торецьк, це вже відбувається. Перед армією Росії поставлене завдання дійти до кордонів Донецької, Дніпропетровської областей.

"Ворожі війська пішли трохи південніше Покровська, бо не змогли протиснути Сили оборони України в районі населених пунктів Удачне і Котлине, тому рухаються в районі Котлярівки (5 кілометрів до кордону з Дніпропетровською областю)", – озвучив Світан.

Де розташовані Удачне, Котлине, Котлярівка: дивіться на карті

Серед завдань противника – взяти під повний контроль Луганську область, бо СОУ досі контролюють Білогорівку, Надію та Торське. Це для росіян велика проблема. Там, зі слів військового експерта, будуть проводитись активні бої.

Ще є 2 основні локації, де ворог намагається вичавити українські сили: Курська та Бєлгородська області. Там теж будуть інтенсивні бойові дії,

– зазначив Світан.

Полковник запасу ЗСУ наголосив, що російські війська намагатимуться виконати поставлені перед ними завдання до 9 травня. Не виключено, що й до іншої дати, коли Путін остаточно усвідомить, що далі вже рухатися його війська не мають сил і захоче заморозити війну.

В Генштабі прозвітували, що станом на ранок 28 квітня за добу на Краматорському напрямку зафіксовано 16 боєзіткнень поблизу Часового Яру, Андріївки, Курдюмівки та в напрямках Майського, Ступочок, Білої Гори. На Торецькому ворог здійснив 9 атак, на Курському напрямку СОУ зупинили 23 штурмові дії ворога. Найбільша їх кількість цієї доби спостерігалась на Покровському напрямку – 64.