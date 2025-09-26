Про таке розповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Як Сирський оцінює чисельність ворожого наступального угруповання?

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський оцінив ситуацію на фронті як напружену, проте підконтрольну українським військам.

За його словами, найбільш інтенсивні бої наразі точаться на Покровському та Добропільському напрямках.

На Лиманському й Новопавлівському напрямках ситуація також залишається складною.

Головнокомандувач зазначив, що на решті ділянок бойові дії менш активні, але постійно тривають.

Зауважте! Сирський також повідомив, що російське ударне угруповання нині налічує близько 712 тисяч військових. Протяжність активної лінії фронту сягає приблизно 1 250 кілометрів.

За останній рік вона зросла майже на 200 кілометрів. Крім того, існує ще понад 2 400 кілометрів кордону, де наразі немає бойових дій, однак Україна змушена утримувати там війська, аби запобігти раптовим атакам.

Ми продовжуємо тактику активних контрнаступальних дій, активної оборони. Це дає нам змогу, по-перше, не віддавати ініціативу ворогу. А також маневрувати силами й засобами, зосереджуючи основні зусилля на проблемних напрямках,

– пояснив Сирський.

Він також наголосив, що російська армія використовує у два рази більше артилерійських боєприпасів, ніж українська.

Водночас ЗСУ намагаються компенсувати цю перевагу завдяки більш точним ударам, які ґрунтуються на ретельній розвідці та прицільному ураженні ключових цілей противника.

