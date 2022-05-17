Російська армія використовує цивільний аеропорт Бєлгорода з військовою метою, – "Схеми"

Росія з військовою метою використовує аеропорт у місті Бєлгород, який раніше обслуговував тільки цивільні рейси.

На території цивільного аеропорту військова техніка

На супутникових знімках Planet Labs видно, що на території аеропорту розміщено авіацію та військову техніку. Зокрема, військові експерти помітили там 8 гелікоптерів Мі-8.

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Поряд зі злітною смугою, де розташовані гелікоптери, також розташовані палатки. За словами експерта, в них може перебувати особовий склад або зберігатись бойові комплекти чи паливо.



Супутникові знімки: росіяни використовують цивільний аеропорт з військовою метою / Фото Схеми

В східній частині аеропорту на супутникових знімках також можна помітити сліди від виїзду автомобільної техніки. Аналіз військового експерта говорить про те, що так їздити, найімовірніше, можуть саме військові – для оперативності. До того ж частина території поблизу цивільного аеропорту – розкопана.

Для чого росіянам аеропорт

Російські військові можуть використовувати цивільний аеропорт для того, щоб евакуювати поранених та загиблих з зони бойових дій.

Або ж аеропорт для них це такий собі перевалочний пункт для дозаправки бортів.

Член правління "Українського мілітарного центру" Юрій Збанацький зауважив, що в Росії достатньо військових аеродромів поблизу кордону, тому особливої потреби перекидати бойові літаки та гелікоптери саме в цивільні аеропорти, ймовірно, немає.

Однак загалом окупанти можуть використовувати цивільні аеропорти в військових цілях, зокрема, здійснювати прийом транспортних літаків і вертольотів для підвезення військових вантажів та особового складу, термінової медичної евакуації поранених.

Що відбувається у Бєлгороді

У російському Бєлгороді, що розташований неподалік кордону з Україною, регулярно повідомляють про вибухи. Росіяни навіть почали бідкатись та боятись.

Наприклад, 11 травня росіяни бідкались на "тяжку ситуацію". Вони публікували фото займань та говорили, що є загиблий.

6 травня на околицях міста люди повідомляли про стовпи диму, мовляв, в районі села Червоний Хутір, яке розташоване недалеко від кордону з Україною, "прилетіло щось серйозне".

14 травня жителі міста знову чули гучні звуки, що нагадували вибухи. Також ввечері зайнялось приміщення біля залізниці. Росіяни писали, що воно було порожнє. Причини – невідомі.

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