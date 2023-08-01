П'яні окупанти забрели в наш окоп, – лейтенант ЗСУ про недолугість росіян на фронті
Російська армія в Україні демонструє максимальну непрофесійність. Окупанти пиячать на фронті і взагалі не розуміють ситуацію на полі бою.
Про це 24 Каналу сказав лейтенант батальйону "Свобода" Роман Конон. У росіян величезні проблеми у логістиці, а також немає злагодженості на рівні командування.
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Непоодинокі випадки, коли окупанти у себе на позиціях пиячили, і навіть були ті, що переплутали окопи й п'яними забрели до наших хлопців, звідки й потрапили у полон. Це – результат прихованої мобілізації у Росії: всі ці "руські ваньки", які десь в глибинці байдикували, опинилися у пеклі під Бахмутом,
– зазначив військовий ЗСУ.
Він наголосив, що порівнювати професіоналізм українського війська із російським образливо для Збройних Сил України. Для порівняння, нашим військовим вдавалося з другого пострілу потрапити у ціль з міномета, тоді як зазвичай, щоб пристрілятися, треба п'ять – сім мін.
Кожен крок дається кров'ю
Щодня українські герої виборюють свободу для України ціною своїх життів. Кожен звільнений метр української землі здобувається кров'ю наших військовослужбовців.
"Ми, батальйон "Свобода", і всі підрозділи, які тут знаходяться – стоїмо на позиціях і завдаємо противнику великих втрат. Нещодавно армія ворога намагалась прорвати нашу лінію оборони масованою танковою атакою, за результатами якої у них згоріли усі танки, окупанти понесли величезну кількість втрат живою силою", – повідомив лейтенант.
Росіяни пиячать на фронті і потрапляють у полон: дивіться відео
Щоб вигнати росіян, потрібен паритет у небі
Щоб наступ ЗСУ був ефективнішим, а також більш безпечним для життя наших воїнів, нам потрібно більше артилерійських установок, "очей" у небі, броньованої техніки, яка рятує нашу піхоту на передових позиціях, і паритет у повітрі.
"Росіяни зараз авіацією користуються доволі сильно, ми, звісно, теж використовуємо літаки, але в цьому плані поки що трошки відстаємо. Нам потрібне новітнє озброєння, а професіонали, які вміють ним користуватися, у нас є", – додав Роман Конон.
Ситуація на фронті: останні новини
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 1 серпня повідомила, що протягом минулого тижня ЗСУ на Півдні та Сході вдалося звільнити 14 квадратних кілометрів.
- Маляр наголосила, що інформацію щодо успіху ЗСУ оновлюють за тиждень, тому що ситуація день у день нестабільна, все може змінитися, а війська – не завжди закріплюються відразу. Для прикладу, на Півдні минулого тижня звільнили 12 квадратних кілометрів, а за весь час наступу – 204 квадратних кілометри.
- Заступник командувача Східного угруповання військ з комунікацій Сергій Череватий повідомив, що Куп'янсько-Лиманський напрямок залишається одним з найгарячіших на фронті. Градус ескалації на цьому напрямку знову підвищився.
- 27 липня увечері українські захисники звільнили від російських загарбників Старомайорське, що у Волноваському районі Донецької області.