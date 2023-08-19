Росіяни беруть масовістю, – Костенко оцінив артилерійські можливості ворога

Попри те, що ЗСУ знищують достатню кількість артилерії ворога та отримують допомогу від партнерів, окупанти мають більше артилерії. Вона в рази переважає українську.

Про це 24 Каналу заявив народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради України Роман Костенко, зауваживши, що в росіян снарядів теж в рази більше, ніж в української армії. Також окупанти можуть набагато більше їх виготовляти.

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Україна має власне виробництво снарядів, яке задовольняє пенві потреби. Окрім того, союзники також намагаються робити так, аби українська армія мала паритет на полі бою.

Звичайно, гармати наших партнерів кращі, прицільніші. Там також є ресурс і ми його теж використовуємо. Треба масовість. Росіяни зараз беруть масовістю, тому що в них гірші снаряди й гірші гармати, але в них їх набагато більше,

– сказав Костенко.

За словами нардепа, парк старої артилерії ЗСУ або відпрацював, або в ньому є хороші стволи, але на них обмежена кількість снарядів. Адже усі снаряди, які були у Східної Європи до цих калібрів, українська армія майже вичерпала.

"Ті заводи, які є, вони працюють у 2 зміни й не можуть забезпечити ту кількість снарядів, яка нині потрібна на фронті. Є гармати – нема снарядів. Є снаряди – не вистачає гармат 155 міліметрів", – зауважив секретар оборонного комітету Верховної Ради України.

Їх, вважає Роман Костенко, треба нарощувати й просити навіть ті старі гармати, які були на озброєнні до гаубиці М777.

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У росіян є проблема з артилерією

Раніше окупанти мали більше самохідної артилерії, ніж буксированої. Нині вони використовують більше саме буксировану, адже самохідну знищують ЗСУ.

Це свідчить про те, що у росіян дійсно є проблема, адже буксирована артилерія незручніша. Аби її розгорнути та згорнути треба більше часу. Так українська армія має більше часу, аби уразити таку зброю.

"Вона уражається значно швидше. Тому росіяни часто вийшовши на позицію просто мовчать за наказом, адже розуміють, що наша контрбатарейка… Вони не встигнуть навіть звідти втекти", – наголосив парламентар.

Втрати ворога