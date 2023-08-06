Тактика мішаних ракетних атак: в ОК "Південь" сказали, на чому Росія зосереджує удари

Протягом 5–6 серпня російські окупанти знову завдали масованого удару по Україні. Ворог змістив увагу з портової інфраструктури на інші об'єкти.

Про це 24 Каналу розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк. Як відомо, росіяни випустили "Калібри", "Кинджали" та ракети Х-101, але українська ППО відпрацювала успішно.

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Раніше ворог цілив саме в портову інфраструктуру, підтверджуючи вихід із зернової угоди. Однак останні удари перепрофілював.

"Певним чином готували "привітання" до Дня Повітряних сил, оскільки основні удари призначались для відповідної інфраструктури, пов'язаної з потужностями саме цього роду військ", – зазначила Гуменюк.

Так, росіяни цілились саме по Старокостянтинову на Хмельниччині. Там розташований аеродром, який від початку повномасштабного вторгнення не дає спокою окупантам.

З чим ще пов'язана чергова атака росіян

В Україні 6 серпня святкують День Повітряних сил. Оборонці неба одними з перших прийняли бій з російськими окупантами на початку повномасштабного вторгнення та зіпсували Владіміру Путіну реалізацію плану взяти "Кієв за трі дня".

Як відомо, 5 серпня в Саудівській Аравії стартував саміт, присвячений миру в Україні. У ньому беруть участь лідери понад 40 держав, але Росію не запросили.

"Це була очікувана реакція росіян на діяльність світової спільноти – коли без них вирішують, що з ними робити. Вони часто вдаються до таких атак саме під час активності світових лідерів", – констатувала Гуменюк.

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