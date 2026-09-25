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24 Канал Новини України Техно дата-центр компанії Cosmonova зазнав пошкоджень внаслідок російської атаки
25 вересня, 23:22
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Оновлено - 23:24, 25 вересня

Дата-центр компанії Cosmonova зазнав пошкоджень внаслідок російської атаки

Данило Жоров

Росія посилює удари по українській цивільній інфраструктурі. Країна-агресорка б'є БпЛА по дата-центрах.

У п'ятницю, 25 вересня пошкоджень зазнав центр обробки даних Cosmonova. Про це компанія повідомила у власних соцмережах

Що відомо про наслідки атаки?

Росія протягом дня атакувала українські міста ударними дронами. Внаслідок обстрілу постраждало приміщення дата-центру Cosmonova. 

У компанії наголосили, що ніхто з працівників не постраждав. 

Що стосується інфраструктури Cosmonova: завдяки географічному резервуванню усі клієнтські дані збережені, 
– заявили у дата-центрі.

Вони додали, що сервіси продовжують функціонувати на резервних майданчиках. Водночас у компанії попередили, про можливі тимчасові перебої у роботі. Наразі інженери та технічні фахівці ретельно оцінюють масштаб пошкоджень.

Зазначимо, що у четвер, 24 вересня, Росія вдарила по телекомунікаційних центрах "Київстара" та КВЦ "Паркового". Видання Financial Times пише, що Росія навмисно намагається бити по об'єктах цифрової інфраструктури. 

 

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