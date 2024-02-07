Немовля загинуло, маму намагаються врятувати: деталі чергового жорстокого обстрілу Харківщини

Вночі 6 лютого російські окупанти вкотре обстріляли Харківщину. Під ударом ворожої системи С-300 опинився готель у Золочеві, де загинуло двомісячне немовля.

Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу деталі жорстокого обстрілу. Як відомо, за життя мами загиблого малюка натепер борються лікарі.

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21-річну жінку прооперували, натепер вона в реанімації. Крім неї, постраждали ще дві жінки 39 і 28 років.

До слова, мама з малюком перебували в готелі, бо були немісцевими й просто приїхали в гості.

Люди планують відновити свої дітища

Навколо зруйнованого готелю сотні приватних будинків та інших цивільних об'єктів, які зазнали пошкоджень. Але мешканці Золочева скооперувались і почали допомагати потерпілим.

Анатолій Тільнов будував готель у центрі Золочева з думкою про те, що це буде найгарніша будівля в селищі.

Там була маленька будівля. Потім з'явились трохи грошей – ми побудували цю красиву будівлю, де хотіли, щоб і люди відпочивали, і для людей щось було,

– розповів Анатолій.

Готель знищений, але власник планує його відновити. Чоловік уже навіть звернувся до архітектора, з яким планував, власне, цю будівлю.

Крім того, російські ракети пошкодили сімейний магазин Маргарити з Козачої Лопані.

"Коли дізналися, що сигналізація спрацювала, із самого рання приїхали – і бачимо такі руїни. Дуже боляче на це все дивитися, тому що цей магазин будував мій дідусь, тут працювали мої мама й тітка. Тепер їх також немає, вони на початку війни підірвалися", – поділилась дівчина.

Але потерпіла впевнена, що все вдасться відбудувати.

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