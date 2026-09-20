Не одна тисяча: Зеленський розповів, скільки дронів за тиждень Росія запустила по Україні

Російські війська протягом тижня масовано атакували українські міста, застосувавши тисячі ударних безпілотників та авіаційних бомб. Унаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та інші об’єкти в різних регіонах України.

Про наслідки ворожого терору повідомив Володимир Зеленський у своїх соцмережах.

Що відомо про наслідки атак за тиждень?

Зеленський розповів, що 20 вересня російські війська атакували чоловічий монастир на Херсонщині за допомогою FPV-дрона. За його словами, через влучання по релігійній споруді один служитель загинув, а ще четверо отримали поранення. Також під масованими ударами опинилися житлові будинки та критична інфраструктура в низці інших регіонів.

Президент зазначив, що ворог бив по цивільних об'єктах на Харківщині, Сумщині та Одещині. У Дніпропетровській та Запорізькій областях зафіксували прямі влучання у житлову забудову. Крім того, з вечора 19 вересня під прицілом перебували Вінницька, Київська, Житомирська та Черкаська області.

Глава держави навів статистику застосування зброї за останні сім днів. Росія випустила понад 2000 ударних дронів, більшість з яких є реактивними. Також окупанти скинули 1700 керованих авіабомб та застосували 19 ракет різних типів.

Україна постійно шукає і знаходить, як захищатися та відповідати на ці удари проти життя,

– наголосив президент.

Він додав, що зараз правильний момент для нових санкційних кроків проти агресора. Відповідні можливості для тиску мають США, країни Європи та держави "Великої сімки".

Нагадаємо, під ранок 20 вересня російські ударні безпілотники атакували об'єкт залізничної інфраструктури у Вінницькій області. Унаслідок влучання спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували, а на місці працюють екстрені та спеціалізовані служби, які оцінюють пошкодження. За даними голови Вінницької ОВА Наталії Заболотної, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Крім того, кілька раз за добу вибухи лунали у Кропивницькому. Наслідки атаки встановлюються.