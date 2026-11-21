Росія продовжує тероризувати українські міста. У суботу, 21 листопада, країна-агресорка завдала дронового удару по критичній інфраструктурі Вінниці.

Частина міста лишилась без світла. Про це повідомили Повітряні сили, начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна та міський голова Сергій Моргунов.

Які наслідки обстрілу?

У суботу, 21 листопада, о 9:21 Повітряні сили писали, що на Вінницю летить реактивний дрон. Через кілька хвилин у місті прогриміли вибухи.

Згодом начальниця обласної ОВА повідомила, що внаслідок ворожого обстрілу у Вінниці пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури. У частині місті є відключення електроенергії.

О 10:25 мер Вінниці підтвердив влучання. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Моргунов розповів, що вибухова хвиля також пошкодила дитсадок. Комісії обстежують житлові будинки.

Того ж дня країна-агресорка аткувала балістикою та реактивними дронами Київ. У столиці відомо про двох постраждалих.