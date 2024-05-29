Росіяни будують захисні ангари для літаків за 300 кілометрів від кордону з Україною

За 300 кілометрів від кордону з Україною росіяни почали зводити аеродромні ангари для захисту літаків. Вони прагнуть вберегти авіацію від ударних дронів та ракет із касетною бойовою частиною.

Супутникові знімки, що підтверджують нові забудови окупантів, з'явилися у соцмережі Х. Однак, ймовірно, вони навряд чи можуть захистити російську техніку навіть від уламків. Тому ліквідація ворожої авіації триватиме.

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Російський захист для літаків

На опублікованих фото з супутника можна помітити будівництво нових ангарів на аеродромі Мариновка, який розташований у Волгоградській області Росії за 300 кілометрів від кордону з Україною.

Зокрема, там розміщено 12 нових споруд, які слугують укриттям для фронтових бомбардувальників Су-24 та винищувачів-бомбардувальників Су-34. Росіяни переконані, що такі ангари зможуть захистити авіацію від ударних дронів, а також від суббоєприпасів балістичної ракети ATACMS.

Окремо треба зазначити, що використання ангарів не дозволить супутникам та іншим оптичним засобам виявлення дізнатися, порожній ангар чи там стоїть літак,

– пише ЗМІ,

З яких матеріалів вироблений ангар – невідомо, проте журналісти припускають, що вони мають мінімальний захист від уламків. Вони пояснюють, що використання профільованих листів не дають потрібного захисту, оскільки мають невелику товщину. Через відсутність спеціалізованих стаціонарних залізобетонних укриттів російська авіація регулярно скорочується.

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Росіяни модернізують аеродроми

Раніше джерела 24 Каналу розповіли, що росіяни активними темпами почали відновлення та, імовірно, модернізацію аеродромів в глибині Криму. Мовиться про об'єкти у Кіровському, або Іслям-Терек, що в районі окупованої Феодосії, та у Багеровому, що в районі Керчі.

Окрім цього, росіяни розмістили багато оглядових вишок від Тарханкуту до бухти Тернової.