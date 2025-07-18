Російська ДРГ пробувала прорватися до Покровська: Сирський розповів, що з нею сталося

Головнокомандувач ЗСУ поінформував про ситуацію на Покровському напрямку. Ворог прагне здобути місто.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олександра Сирського.

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Російська ДРГ хотіла потрапити у Покровськ

За словами головкома, головну увагу приділяють Покровському і Новопавлівському напрямкам. Там наші воїни мужньо стримують посилений натиск та знищують окупантів.

Противник продовжує задіювати тактику малих піхотних груп, але він безсилий у спробах здобути Покровськ. Сьогодні до міста намагалася пробитися ворожа ДРГ, але була викрита і знищена українськими захисниками. Наш Покровськ продовжує стійко тримати оборону,

– написав Сирський.

Володимир Зеленський також 18 липня писав про російських диверсантів. Він підкреслив, що жодна ДРГ в Україні не матиме шансів вижити.

"Разом із міністром оборони доповідав про запити Збройних Сил на постачання зразків озброєння і військової техніки, засобів ураження, зокрема для далекобійних ударів по території противника. Посилюємо українське військо для ефективної протидії окупантам", – додав Сирський.

У свіжому зведенні Генштабу ідеться, що на Покровському напрямку противник 37 разів атакував позиції у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Мирноград, Покровськ, Звірове, Котлине, Молодецьке, Удачне, Горіхове, Олексіївка. Наші захисники відбили 36 штурмів, ще одне боєзіткнення триває.