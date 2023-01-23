Російська ДРГ спробувала висадитися на один з островів на Дніпрі

Російська ДРГ намагалася висадитися на один з так званих Потемкінських островів на Дніпрі. Однак у підсумку наші захисники вразили ворожий катер.

Таким чином, втрати російської армії стають більшими. Українські захисники потужно дають відсіч ворогу.

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ДРГ спробувала висадитися на один з островів на Дніпрі

23 січня у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ стало відомо, що у втратах окупантів додався один ворожий катер.

Згодом спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров розповів, що була спроба ворожої ДРГ висадитися на один з так званих Потемкінських островів на Дніпрі.

У підсумку Сили оборони Таврійського напрямку ліквідували легкомоторний цивільний катер, який окупанти привласнили і облаштували для військових цілей.

Окупанти ніяк не втямлять, що все, що вони облаштують під "руський воєнний корабель", українські бійці відправлять єдиним відомим всім курсом,

– зазначив Назаров.

Актуальні втрати окупантів

Станом на 23 січня загальні бойові втрати Росії становлять 121 480 військових. Тільки за минулу добу Сили оборони України знищили ще 720 російських окупантів.

Втрати росіян у техніці:

танків – 3150 (+5) одиниць,

бойових броньованих машин – 6276 (+8) одиниць,

артилерійських систем – 2146 (+2) одиниць,

РСЗВ – 447 (+2) одиниць,

засоби ППО – 220 (+0) одиниць,

літаків – 287 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 277 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1894 (+2) одиниць,

крилаті ракети – 749 (+0) одиниць,

кораблі /катери – 18 (+1) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4936 (+4) одиниць,

спеціальна техніка – 193 одиниць.

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