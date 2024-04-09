Видання Bloomberg пише про те, що Росія стрімко збільшила доходи з не енергетичних галузей. Однак такий ріст російської економіки є фальшивим.

Таку думку 24 Каналу висловив експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що дохід федерального бюджету закривається з шаленими збитками. Скоро на полицях російських магазинів не буде ніякої продукції.

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Розвал російської економіки

За словами Жирнова, санкції на Росію діють. Коли країна займається воєнним виробництвом, коли працює її воєнно-промисловий комплекс 24/7, він виробляє додаткову вартість, яка враховується в рості ВВП та всіх економічних показниках.

Також людям, які працюють на ці воєнні виробництва та на війну, виплачують премії, зарплати, адже вони працюють без відпусток та вихідних.

Виробництво "накачує" грошима економіку, яка "перегрівається", за цим немає ніякої споживчої вартості. Всі танки, гармати згорять на війні, кошти за них будуть йти в економіку, вона наче буде рости, але на полицях магазинів не буде ніякої продукції,

– зауважив експрацівник КДБ.

У такий спосіб росте інфляція. За словами Жирнова, дохід федерального бюджету падає. Вже третій рік він закривається зі збитками, які є дуже серйозними. Це все потім, за допомогою економічних махінацій Центрального банку, приховується. Однак економіку не обманеш.

Економіка, яка працює на знищення матеріальних цінностей людей, не створює ніяких споживчих вартостей для свого ринку і вкладає в нього незабезпечені рублі, розвалиться,

– додав експрацівник КДБ.

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