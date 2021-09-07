Російська ФСБ показала "зізнання у диверсії" викрадених в окупованому Криму кримських татар

ФСБ Росії поширило відео зі фрагментом допитів із "зізнанням" фігурантів. Кадри стосуються "справи" про диверсію на газопроводі в окупованому Криму.

На них опитують людей, які представляються як Асан Ахтемов та Азіз Ахтемов. Відео з'явилось 7 вересня.

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Окупанти опублікували відео допиту кримських татар

Російське ФСБ оприлюднило відео, на якому фрагменти допиту із зізнанням фігурантів "справи". Так звана "справа" стосується підриву труби на газопроводі в окупованому Криму.

Перший допитаний представився як Ахтемов Асан Ісламович. Він розповів на камеру – перебуваючи в Херсоні, у закладі громадського харчування зустрівся з невідомим чоловіком на ім'я Саїд. Той запропонував підірвати газову трубу в селі Перевальне.

ФСБ Росії опублікувало відео "зізнання" фігурантів справи

Згодом вони були на квартирі, де був Сергій та Саїд. Поки останнього не було в кімнаті, якийсь Сергій нібито дав йому вибуховий пристрій. Окрім того, ніби пояснив, яка це вибухівка та як нею користуватись. Далі фігурант розповідає, як він нібито здійснював злочин.

Згодом повідомляє, яким чином пристрій було перевезено, де він зберігався, і як здійснювався підрив газопроводу.

Другий чоловік, який фігурує у справі, представився як Ахтемов Азіз Ескендерович. Він розповів, як вони нібито готували вибухівку та встановлювали її. Окрім того, він розповідає нібито про механізм вибухового пристрою, а також про свою "причетність" до "диверсії".

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