Українці можуть викликати поліцію через прослуховування російської музики у публічних місцях

Українські громадяни мають право викликати поліцію через прослуховування російськомовного контенту у публічних місцях. Зокрема, це стосується музики.

Правоохоронці кажуть, що контроль за забороною публічного використання російськомовного продукту у столиці покладено на постійну комісію Київської міської ради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske.

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На запит hromadske у Головному управлінні Нацполіції в Києві відповіли, що українці можуть звернутися до правоохоронців, якщо виявили, що хтось споживає російськомовний контент у публічних місцях.

Водночас там наголошують, що поліція здійснює превентивну та профілактичну діяльність, яка спрямована на запобігання вчиненню правопорушень.

А також розповідають, що, відповідно до статті 13 Кодексу України про адміністративні правопорушення, щодо підлітків віком від 16 до 18 років, які вчинили адміністративне правопорушення, можуть застосувати такі заходи впливу:

зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення в потерпілого;

попередження;

догану або сувору догану;

передання неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їхньою згодою, а також окремим громадянам на їхнє прохання.

Нагадаємо, що в Україні заборонили прослуховування російської музики в громадських місцях. Окрім цього, також передбачено заборону на ретрансляцію російської музики в медіа. 19 червня 2022 року депутати Верховної Ради схвалили відповідний законопроєкт.