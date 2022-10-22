"З'їдять ікру та вип'ють горілки": Давидюк припустив, чого чекати від конгресу росіян у Польщі

У передмісті Варшави 4 – 7 листопада колишні російські депутати, опозицонери та громадські діячі проведуть зустріч. Втім, очікувати чогось масштабного від цього заходу не доводиться.

Загалом участь у заході вже підтвердили 50 осіб. Ефективність такої зустрічі російської опозиції в ефірі 24 каналу прокоментував політолог Микола Давидюк.

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Російській опозиції варто повчитися в України

Він зіронізував, що росіяни на конгресі з'їдять всю ікру та журек і вип'ють всю горілку. При цьому не знатимуть, як відповісти на питання: "Чий Крим?"

До речі, це була б класна ідея поставити на вході українського журналіста й питати, чий Крим, чий Донбас? Бо, наприклад, їздить ця Тіхановська й Чічваркін, розповідають, що вони великі опозиціонери, але нічого для цієї опозиційності не роблять,

– заявив Микола Давидюк.

За його словами, вони всі чекають, що українці знищать Кремль і вб'ють Путіна, а вони потім будуть довго з нами сидіти й сперечатися, чий Крим.

"Нам таке не підходить. Хочеш бути опозиціонером – вертайся в Росію, знищуй режим, підпалюй воєнкомати, виводь мільйони людей. Тоді ти можеш називати себе опозиціонером", – наголосив політолог.

Він також нагадав росіянам, що найбільший опозиціонер у Росії – Збройні Сили України. Мовляв, за 200 років існування їхньої держави ніхто не зробив більше для повалення режиму в Росії, ніж Україна.

Те, що сьогодні робить Україна, що сьогодні роблять наші військові – ніхто не робив ніколи. Ці тріщини в режимі (Путіна – 24 канал), повалення режиму – це все роблять наші Збройні Сили. Вони просто ходять на фуршети, просять європейські гранди,

– заявив Давидюк.

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На його думку, російська опозиція не робить результату. Мовляв, вони не змогли спалити тисячу військкоматів під час мобілізації чи привести мільйон людей під тюрму Олексія Навального, щоб його звідти витягнути.

"Їм треба вчитися в України. Хай приїжджають в Український греко-католицький університет, сідають за парту, оплачують магістратуру держуправління й хай вчаться", – іронізує політолог.

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