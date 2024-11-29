"Підтримувати Україну немає сенсу", "Росія виграє війну": що роспропаганда поширює зараз у світі

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Аналіз свіжих статей російських пропагандистів та їхніх агентів у Європі дозволяє виділити шість основних напрямків для інформаційних атак росіян у гібридній війні проти цивілізованого світу. Це також і визнання самими росіянами та агентами впливу больових точок московського режиму.

24 Канал ретельно спостерігає за сеансом самовикриття російських пропагандистів та розтлумачує їх спроби послабити підтримку Заходом України.

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Наратив перший: заклики припинити надання допомоги Україні

Основні слогани: "Підтримувати Україну немає сенсу", "Росія виграє війну, поразка України та Заходу близька".

Франкомовне видання Cactus запитує: "Куди поділися зниклі мільярди допомоги Україні?". Заголовок статті є відвертою маніпуляцією, але це не зупиняє авторів і вони стверджують, що нібито існують звинувачення в корупції в Україні, і очікується, що Трамп покладе відповідальність на Зеленського (ага, буквально: прийде, порядок наведе – 24 Канал).

RT використовує дружніх до Кремля політиків, щоб підкріпити твердження про те, що Захід повинен припинити допомогу Україні. Фронтменом традиційно виступає Віктор Орбан:

Без підтримки Вашингтона європейці не зможуть нести фінансовий тягар українського конфлікту. Європа сама не може фінансувати цю війну,

– заявив прем'єр-міністр Угорщини 8 листопада в ефірі радіо Kossuth.

Раніше, на пресконференції за підсумками саміту Європейської економічної спільноти в Будапешті 7 листопада, Віктор Орбан підкреслив, що європейські громадяни "все більше не бажають фінансувати війну, цілей якої вони не розуміють".

Чеське прокремлівське пропагандистське ЗМІ звинувачує Президента України Зеленського в пограбуванні людей.

"Зеленський позбавив 120 000 людей їхніх будинків і грошей. Корумпований київський режим безнадійний. Коли люди повстануть? Натяки не надавати допомогу Україні, тому що вона буде розкрадена".

У кількох статтях міститься прямий заклик до США припинити надавати допомогу Україні та твердження про те, що війна програна, про поразку США в Україні.

Чеське прокремлівське видання Jaktobylo поширює безпідставні звинувачення для очорнення України: "Зв'язки Зеленського з неонацистами", "Україна є відмивачем грошей для американських демократів" тощо. Основний меседж полягає в тому, що немає необхідності надавати Україні фінансову та військову допомогу.

Ще одне чеське ЗМІ, дружнє до Кремля, Iportal маніпулює цією темою, стверджуючи, що Україна "постачає Європі біженців", які насправді є людьми, що тікають від путінської війни.

"Мільярди на гірськолижний курорт: Україна інвестує в розкішний проєкт, а Європу насичує біженцями".

Допис містить заклик не надавати фінансову допомогу Україні, тому що Україна інвестує мільйони в розкішні гірськолижні курорти та туризм.

Стаття у французькому ЗМІ про нібито небувалий розмах корупції в Україні маніпулює інформацією, стверджуючи, що гроші розкрадаються українським військовим керівництвом, що свідчить про те, що Україна не потребує фінансової допомоги. Насправді мова йшла про медичний заклад, а не про військовий, а чиновника підкупили чоловіки, які намагалися уникнути призову до армії, а отже, це не було пов'язано з допомогою країні.

Для прикладу заголовок: "Корупція в Україні: у військового чиновника вилучили 5 мільйонів євро".

Французьке видання Le Media en 442 підіграє кремлівським наративам в іншій статті: "Чи кидає Захід Україну?". У цій статті російські пропагандисти Карін Беше-Головко і Рашид Ачачі стверджують, що Вашингтон чинить тиск на Київ з метою якнайшвидшого укладення миру з Росією для припинення конфлікту, посилаючись на вагання і суперечливі сигнали Заходу щодо його підтримки України.

Інше французьке видання опублікувало статтю "План Трампа врятувати українців проти їхньої волі". Там ціле комбо: галюциногенний погляд автора на майбутнє України, її нові кордони та образи на адресу президента України:

...для Вашингтона не має великого значення, що Росія зробить з відвойованими великою ціною територіями. Анексує вона їх, забуде чи залишить з певною автономією.

В іншому матеріалі Riposte Laique намагається перекласти провину з Росії на Європу: "Солдати Кім Чен Ина вже в Росії, але чия це вина?". Виявляється, що – України.

Автор виступає проти фінансування спротиву України, посилаючись на нібито присутність у країні нацистів і причетність вбитого 65 років тому Бандери до вбивства євреїв (обидві тези давно викритий фейк – 24 Канал). Пропагандист пише, що Україна програє, і стверджує, що 400 мільярдів допомоги пішли ні на що. Мається на увазі, що європейські платники податків оплачують рахунок за війну проти Російської Федерації, а тепер і проти Північної Кореї (обидві, між іншим, ядерні держави).

Проросійські видання підхопили безвідповідальну заяву Дональда Трампа про те, що половина американської фінансової допомоги Україні просто зникла, що спонукало їх запитати: "Куди поділися мільярди в Україні?" і поставити питання про відповідальність і підзвітність українського уряду, попри відсутність конкретних фактів і доказів на підтримку таких підозр.

Наратив другий: перекладання провини за війну з Росії на Захід

Основні слогани: "Захід винен у війні в Україні".

Дві псевдоаналітичні статті канадського інтернет-видання ("Війна, що постійно розширюється", "США намагаються використати "північнокорейські війська в Україні, як привід для прямого втручання") виправдовують агресію Російської Федерації. Пропагандисти дійшли до того, що стверджують, нібито США сфабрикували існування північнокорейських військ на території Росії з метою прямого втручання у війну Росії. У вигляді "родзинки" додано фейк про те, що американські десантники воюють на боці України.

Чеське маніпулятивне видання зі статтею російського аналітика з МЗС Російської Федерації.

"Застосувавши свою ядерну зброю, Росія могла б врятувати людство від глобальної катастрофи" висуває звинувачення Заходу в екзистенційній загрозі для Росії та в агресії проти Росії. Автори стверджують, що всі повинні боятися ядерного Армагеддону, особливо на Заході, а тому – йти на поступки Росії. При цьому у статті стверджується, що, застосувавши ядерну зброю, Росія фактично "врятує людство".

Ще одне чеське маніпулятивне видання опублікувало статтю "Ревасалізація Європи: Справжні цілі війни США в Україні", написану псевдоаналітиком, який наполягає на тому, що вина за війну лежить на США, які хочуть послабити Російську Федерацію, щоб домінувати в економіці ЄС і знищити Україну.

Французька версія RT поширює заяви прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, що "західні країни зробили все, щоб не допустити підписання мирних угод". На жаль, це не фейк і прем'єр-міністр Словаччини дійсно перекладає провину за війну на Захід та продовжує бути "троянським конем" у ЄС і НАТО.

Ще одна стаття французької версії RT "Війна в Україні: "Мир наразі не входить у плани наших супротивників", – Лавров", як можна здогадатися із заголовка, – є банальним переказом заяв воєнного злочинця Лаврова.

Міністр закордонних справ Росії звично звинувачує Захід у відсутності волі до політичного врегулювання війни в Києві, а також звинувачує Україну і Захід у небажанні миру. Цей наратив відображений у всіх джерелах пропаганди – від міністрів і державних ЗМІ до дружніх Кремлю закордонних ЗМІ.

Франкомовні канадські ЗМІ поширили прокремлівську статтю "Західні санкції проти Москви не працюють: "ЄС – васал Вашингтона". Автор, російський пропагандист, стверджує, що санкції проти Росії не працюють, а Росія просто "веде контрнаступ проти агресії НАТО в Європі".

Інша стаття того ж канадського видання "Що буде в Росії після української маріонеткової війни" підкреслює могутність Росії та підсвічує так звані "досягнення" так званої "спеціальної військової операції".

Стаття чеського маніпулятивного видання "США і Великобританія підштовхують "континентальну Європу" до боротьби з Росією" також поширює заяви міністра закордонних справ Росії Лаврова, в яких він звинувачує США в розпалюванні війни та підштовхуванні ЄС до участі у війні проти Російської Федерації на боці України.

Стаття "Після української війни НАТО і Росію розділить річка", опублікована у двох чеських пропагандистських інтернет-ЗМІ, містить упереджений аналіз потенційної війни між НАТО і Росією, зосереджуючи увагу на просуванні російських військ до Дніпра, яке у маренні автора стане місцем розташування нового кордону між Росією і НАТО.

Ще одна пропагандистська стаття чеського інтернет-видання: "Все відбувається досить швидко: Пентагон припиняє постачання зброї Києву?". Стаття покладає провину за війну на Україну та ЄС.

Іспаномовне видання опублікувало статтю "Це не Третя світова війна: це війна з тероризмом", в якій звинувачує Захід у війні. Автор стверджує, що Путін, Сі Цзіньпін і деякі лідери дружніх ним держав продовжують демонструвати розум, чесність, терпіння, далекоглядність і людяність, тоді як для "колективного Заходу" і його "жахливо посередніх політичних і банківських еліт" мова завжди йде про гроші та прибутки.

Кілька франкомовних проросійських пропагандистських сайтів заявили, що Польща нібито оголосить війну Російській Федерації. Назви статей говорять самі за себе.

Чи почне Польща війну з Росією? План для НАТО готовий.

Підставою для роздмухування моральної паніки є те, що Польща розглядає можливість (і ніяк не розгляне – 24 Канал) збивати російські ракети та безпілотники поблизу свого кордону в небі над Україною.

Франкомовне проросійське пропагандистське інтернет-видання стверджує, що знищення Росії нібито є давньою мрією Заходу. Автор використовує путінські наративи про "екзистенційні загрози" для Росії та намагається перекласти провину за війну, розв'язану Росією, на Захід.

Ще одна маніпулятивна стаття російського письменника Олєга Нестеренка з того ж франкомовного проросійського пропагандистського ресурсу з красномовною назвою "Поразка української армії" смакує придумане ним виконання "цілей СВО":

Якщо коротко, то українська армія виснажена і деморалізована. Російська армія, навпаки – вмотивована і рішуча.

Ці слова, звісно, не відповідають дійсності, бо, коли ми бачимо численних російських полонених, яких примусово відправили на фронт помирати, постає зовсім інша картина.

Крім того, автор стверджує, що стратегія України полягає в тому, щоб "наступати, не рахуючись з втратами" – стратегія, яку сама Росія застосовує на всіх лініях фронту. Тоді як Україна зараз перебуває на лінії оборони, відбиваючи російські атаки та завдаючи ворогу непомірних втрат, які б зупинили вже будь-кого, але тільки не тих, хто не рахується з жертвами. І тут постає резонне питання – на яких ідіотів це все розраховано?

У Німеччині прокремлівські ЗМІ опублікували матеріали на підтримку ідеї звинувачення Заходу у війні в Україні та очорнення керівництва України і європейських урядів:

Ніхто не боїться цих переговорів так сильно, як нинішній диктаторський режим Зеленського в Києві, який повністю залежить від Заходу. Так званий "Захід" з НАТО і ЄС був співвідповідальним за все це. Однак адміністрація Трампа у Вашингтоні буде звинувачувати європейців, тому що Україна розташована на цьому континенті.

Видання JounalistenWatch, звинувачує всіх німецьких і європейських політиків, які виступають за підтримку України, називаючи це ескалацією. Однак це видання не звинувачує Росію у війні та всіх ескалаціях, як-от бомбардування цивільного населення та лікарень, а також руйнування енергетичної інфраструктури.

З Мерцом у Третій світовій війні? … Хоча Україна ніколи не зможе виграти війну проти ядерної Росії, а військова ситуація режиму Зеленського є безнадійною, німецькі політики, як-от Фрідріх Мерц, Родеріх Кізеветтер, Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн і всі "зелені", а також європейські політики, перебивають один одного все новими і новими інвективами та вимогами ескалації проти Росії. Це не тільки безвідповідально і абсолютно нереалістично, але, перш за все, небезпечно для Німеччини, яка таким чином втрачає будь-який шанс повернутися до розумних відносин з Росією в осяжному майбутньому.

Ще одне німецьке прокремлівське видання стверджує, що Україна нібито стає колонією Заходу, і звинувачує у війні західні еліти та український уряд, а не Росію. Щоб підвищити довіру до своїх тверджень, вони цитують українського депутата Дубінського, проросійського політика, який зараз перебуває у в'язниці, під слідством за звинуваченням у державній зраді.

"Українське керівництво обговорює продовження війни проти Росії й планує перетворити країну на колонію Заходу". Твердження про колонію нібито випливає зі слів українського керівництва про необхідність інвестицій і підготовки кадрів в Україні коштом західних союзників.

США також розглядають можливість надання Україні ядерної зброї. Західний військовий альянс знаходиться в божевільній гонитві, щоб почати Третю світову війну з Росією і Китаєм ще до того, як Дональд Трамп вступить на посаду. Eurasia Daily повідомляє, що НАТО фактично почало обговорювати можливість нанесення "превентивних високоточних ударів по російській території".

Наратив третій: Розпалювання внутрішнього конфлікту в ЄС і демонізація ЄС

Видання Cactus поширило конспірологічний та дезінформаційний матеріал про те, що влада Іспанії начебто знала, що у Валенсії стануться повені. Начебто за цим стоїть "світова фінансова еліта" (добре, що не рептилоїди), яка "хоче нас проковтнути", її "секретний план". Для цього цитуються проросійські, антиурядові, конспірологічні пропагандисти Silvano Trotta та Tatiana Ventose.

Видання Resistance Republicaine, яке розміщує свій сайт на московському сервері, поширює маніпуляцію, що ЄС, французький уряд та активісти-екологи знищують сільське господарство та індустрію країни. Такий висновок псевдоексперти зробили щодо угоди між Парижем та Європейською Комісією після того, як фінансова допомога французького уряду залізничній компанії SNCF була визнана нелегальною.

Проросійський та анти-ЄС праворадикал Florian Philippot, колишній керівник кампанії Марін Ле Пен, а нині керівник крайньоправої партії Les Patriotes, поширює дезінформацію, що начебто французька влада готується до дочасних виборів президента. Він звинувачує Макрона у підготовці маніпуляції.

Наратив четвертий: демонізація керівництва ЄС

Владімір Путін про Європу: "Їй не вистачає мізків".

Володимир Путін підкреслив, що економічні рішення в Європі приймаються політиками, які не мають досвіду в економіці, що призводить, через відсутність реальної бази, до надмірної політизації зробленого вибору.

Дефіцит газу в Європі цієї зими? Рішення керівництва ЄС, зокрема запровадження санкцій проти РФ, породило давні безпідставні побоювання, що Європі не вистачатиме газу взимку.

Наратив п'ятий: демонізація України

Основний слоган: "Неонацистська хунта в Україні".

Канадське прокремлівське пропагандистське інтернет-видання опублікувало статтю "Катастрофа для українських військових: сили НАТО зазнають поразки на полі бою. Зеленський тепер хоче ядерну зброю!".

Автор цієї фантазії, відомий пропагандист російських наративів Драго Босніч, стверджує, що українські сили (їх він вперто називає "неонацистська хунта") "настільки успішні" на полі бою, що тепер їм потрібна ядерна зброя, щоб зупинити Кремль, що західна зброя нічого не варта у порівнянні з надзвичайно надійним російським обладнанням (так і пише – 24 Канал), називаючи російсько-українську війну "українським конфліктом, організованим НАТО".

Прокремлівський німецькомовний AntiSpiegel публікує статтю "Як українська СБУ вербує терористів під наглядом західних спецслужб". Основний меседж: Україна відкрито хизується скоєнням "терактів" і "вбивств" в Росії, а західні спецслужби нібито підтримують українських "терористів" в міру своїх можливостей.

Ще один приклад – стаття "Українська парламентарка закликає мобілізувати жінок, але сама не поспішає на фронт" від чеського маніпулятивного видання. Автор дискримінує українського депутата, а також називає військовослужбовців Збройних Сил України неонацистами.

Також показова маніпулятивна стаття франкомовного проросійського пропагандистського інтернет-видання, в якій стверджується, що віцепрем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський засуджує Президента України Володимира Зеленського за те, що той підштовхує Польщу до війни з Росією.

Політичний псевдоексперт Петр Друлак прогнозує, що Захід відчує ворожість України до себе, коли зрозуміє, що його міжнародне становище втрачено, а обіцянки Заходу не виконуються, що призведе до остаточного схиляння на бік Росії.

Маніпулятивне видання цитує проросійського праворадикала Філіппо, який висміює Еммануеля Макрона, що зіткнувся з кризою управління, із закликами до імпічменту та різкою критикою зовнішньої політики президента, натякаючи, що ця ситуація може призвести до падіння Макрона.

Прикладом спроби демонізувати Україну є стаття на сайті anonymousnews.org під назвою "Чи покриває німецька влада українських воєнних злочинців?"

Центральною темою є болюче для німців нагадування про їх колишнє хворобливе захоплення Гітлером і ідеями нацизму. Автор намагається "пришити" до цих емоцій Україну.

Хто лягає в ліжко з собаками, той прокидається з блохами – так говорить прислів'я, і присутність українських воєнних злочинців у Німеччині є логічним наслідком цього прислів'я. Але зручно, що в сьогоднішній Німеччині про це ніхто не питає. Існує відео з кінця березня 2022 року, на якому показано катування російських військовополонених українцями. Полоненим стріляли в ноги. Злочинці вкотре знімали себе на відео. Це відео тоді також було опубліковано на RT.

Канцлер Німеччини використовує привітання українських нацистів, коли розмовляє з Україною. Ви не тільки закриваєте очі на цю ідеологію, ви її вітаєте і просуваєте. У такий спосіб вони пропагують нацизм. Для нас, однак, пам'ять Бухенвальду залишається актуальною і сьогодні. Знищення нацизму з його корінням. Ніколи більше не повинно бути війни на німецькій землі. Мир з Росією, Китаєм та всіма народами світу.

Наратив шостий: занепад Заходу і новий світовий порядок з БРІКС

Прокремлівське франкомовне видання Stratpol стверджує, що на Валдайському форумі Путін представив принципи майбутнього світового порядку, засудивши "гегемонію Заходу". При цьому псевдоексперти з цього сайту переконують, що те, що заявив Путін, справді буде реалізовано.

Видання переконує, що настає новий світовий порядок та занепад Заходу, що тепер буде мультиполярний світ, а НАТО – це залишок колишнього порядку.

Автори перекладають спіч Путіна на Валдаї та переконують, що у світі встановлюється новий порядок, де, звісно, важливу роль відіграє Росія. Треба лише трошки почекати.

Французький пропагандист із Москви Ксав'є Моро продовжує розповідати, що Західний світ обвалиться, долар зазнає краху, що настане новий світовий порядок на чолі з БРІКС і без долара, Україна програє на фронті та не отримає зброї від партнерів. Оскільки канал ютуб мсьє Моро був закритий за дезінформацію і російську пропаганду, тепер він постить свої відео на платформі Odysee.

На основі конспірологічних теорій щодо США пише, що після перемоги Трампа та успіху БРІКС у своєму розширенні слід чекати зміни світового порядку, ослаблення ролі США. Разом з тим пише, що Захід буде змушувати Україну визнати поразку у війні з РФ.

Пропагандистський сайт Les moutons enrages розповідає про занепад Франції та близький і неминучий крах її економіки. Матеріал видання має жорстке антиурядове спрямування, а саму Францію воно називає Macronie та Bisounours Land.

Рішення Путіна "надавати притулок" громадянам західних держав, які втікають "від занепаду та західного неолібералізму", також знайшла свою аудиторію. Франкомовне прокремлівське видання Startegika для поширення цієї теми з наративом про занепад Заходу надало слово проросійському французу, який мешкає в Росії, Fabrice Sorlin, співзасновнику Міжнародного русофільського руху.