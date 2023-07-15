Російські військові злочинці виїжджають на Захід і навіть видають там книжки: як їх покарати
Чимало російських військових злочинців їдуть на Захід, де пропагують проросійські ідеї та ховаються від українського правосуддя. Проти таких людей треба порушувати кримінальні справи та вимагати їх екстрадиції до України.
Про це 24 Каналу сказав ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Такі особи повинні бути оголошені у міжнародний розшук та притягнені до відповідальності за вбивства мирних жителів та знищення цивільної інфраструктури.
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У таких випадках Офіс генерального прокурора повинен через свої зв'язки робити запити до уряду США, урядів країн Європи, надаючи їм усю необхідну доказову базу щодо злочинів, вчинених кожним таким росіянином. Згідно із процедурою, ці люди повинні бути затримані, піддані екстрадиційному арешту для притягнення до відповідальності в Україні,
– ексспівробітник СБУ.
Відповідна процедура є і вона функціонує, хоча й не завжди ідеально.
Часом Європа дає прихисток злочинцям
Українська контррозвідка працює з метою елімінації російських військових злочинців, зокрема й колаборантів, як на окупованих територіях, так і на території Росії. Водночас у Європі такі злочинці розповсюджують свою думку, користуючись засобами масової інформації, друкуючи книги, навіть якщо ця думка визнана злочинною.
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"Це можна пояснити лише їхнім намаганням бути толерантними до різних думок, навіть при тому, що ця думка є злочинною, що вона є спробою відбілити якусь одну сторону військового конфлікту, що триває", – мовив Іван Ступак.
Саме тому слід налагодити співпрацю з урядами країн світу, аби російські військові злочинці, які переховуються у Німеччині, Сан-Дієго та Каліфорнії, відповідали за свої злочини перед правосуддям.
Війна Росії з Україною
- Радник глави Офісу Президента Подоляк висловив думку, що війна Росії з Україною не може затягнутися на роки, принаймні з огляду на ресурси обох країн. Час грає не на користь Росії, її ресурси скорочуються, у той час, як Україна отримуватиме більше зброї.
- Втрати російської армії живою силою колосальні. Станом на 8 липня було зафіксовано 233 440 вбитих росіян. Крім того, наші воїни ефективно елімінують їхню техніку.
- Під час візиту до Болгарії 6 липня Володимир Зеленський заявив, що Україна знищила найбільш боєздатну частину армії Росії. Він відзначив, що ми почали створення потужного повітряного щита, який може стати основою загальноєвропейського щита.