Російські військові злочинці виїжджають на Захід і навіть видають там книжки: як їх покарати

Чимало російських військових злочинців їдуть на Захід, де пропагують проросійські ідеї та ховаються від українського правосуддя. Проти таких людей треба порушувати кримінальні справи та вимагати їх екстрадиції до України.

Про це 24 Каналу сказав ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Такі особи повинні бути оголошені у міжнародний розшук та притягнені до відповідальності за вбивства мирних жителів та знищення цивільної інфраструктури.

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У таких випадках Офіс генерального прокурора повинен через свої зв'язки робити запити до уряду США, урядів країн Європи, надаючи їм усю необхідну доказову базу щодо злочинів, вчинених кожним таким росіянином. Згідно із процедурою, ці люди повинні бути затримані, піддані екстрадиційному арешту для притягнення до відповідальності в Україні,

– ексспівробітник СБУ.

Відповідна процедура є і вона функціонує, хоча й не завжди ідеально.

Часом Європа дає прихисток злочинцям

Українська контррозвідка працює з метою елімінації російських військових злочинців, зокрема й колаборантів, як на окупованих територіях, так і на території Росії. Водночас у Європі такі злочинці розповсюджують свою думку, користуючись засобами масової інформації, друкуючи книги, навіть якщо ця думка визнана злочинною.

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"Це можна пояснити лише їхнім намаганням бути толерантними до різних думок, навіть при тому, що ця думка є злочинною, що вона є спробою відбілити якусь одну сторону військового конфлікту, що триває", – мовив Іван Ступак.

Саме тому слід налагодити співпрацю з урядами країн світу, аби російські військові злочинці, які переховуються у Німеччині, Сан-Дієго та Каліфорнії, відповідали за свої злочини перед правосуддям.

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