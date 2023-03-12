Початок занепаду медійної машини: чому Кремль послабив контроль над ЗМІ

У Росії на всіх фронтах починаються доволі серйозні проблеми. Медійна сфера теж не у найкращому становищі.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, українці можуть сприяти тому, щоб Росія розпадалася зсередини.

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Путін не може втримати контроль над ЗМІ

Микола Давидюк повідомив, що у Росії не можна констатувати повну втрату контролю над медійною сферою, втім послаблення все ж спостерігається.

До того ж грошей стало менше. Це спровокувало втечу багатьох медійників із території РФ. Мовиться у першу чергу про прессекретарів російських міністрів.

Повтікала велика кількість пропагандистів, частина не працює на 100%, як вони це робили раніше – бояться санкцій і згнити в Росії,

– пояснив він.

На його думку, ситуація в російському інформаційному просторі поступово змінюється.

Росія розпадається зсередини

Давидюк зосередив увагу, що нерозторопну поведінку ЗМІ Росії можна була спостерігати саме тоді, коли "українські ДРГ" зайшли на території Брянської області.

Відсутність правильної реакції – чудова демонстрація істинного обличчя російських медійників.

Я думаю, що це початок занепаду їхньої медійної системи,

– наголосив він.

Політолог пригадав історію, коли Росія буквально "потопила" телеканал Russia Today, який був створений як медіа для захисту людей.

"Потім так соромно стало за слово "Russia", що вони канал перейменували. Приблизно так само їм доведеться РФ перейменовувати на 10 маленьких країн", – пожартував він.

На думку Давидюка, у РФ немає повної втрати контролю над ЗМІ, але пробоїни явно є, зокрема, як і у військовій справі.

"Всюди почалася гризня щурів: вони зараз давлять один одного", – додав він.

Політолог підкреслив, що українцям потрібно сприяти тому, щоб це багаття ненависті та непорозуміння лише розгорялося.

Чим більше вогнів війни буде посилено на території РФ, тим менше їх буде на території України. Рецепт для нас простий,

– переконаний він.

Тож СБУ потрібно і далі активно працювати в тому ж напрямку.

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