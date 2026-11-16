У Підмосков'ї 13–14 листопада представники адміністрації Володимира Путіна провели семінар для депутатів "Єдиної Росії". Політиків закликали чекати на закінчення російсько-української війни.

На думку чиновників, вона має завершитись перемогою Москви. Про це повідомляють росЗМІ.

Що розповідали депутатам?

У Підмосков'ї пройшли семінари для членів владної партії, які тривали 13-14 листопада. Ключовою темою виступів кремлівських чиновників в центрі "Сенеж" стала необхідність терміново налагодити взаємодію з учасниками бойових дій.

Перший заступник керівника адміністрації президента Сергій Кирієнко вимагав від соратників переглянути підходи до роботи та звернути особливу увагу на ветеранів вторгнення. Одне з джерел видання зазначило, що посадовці наполягали на швидкій адаптації влади до повернення окупаційних військ з фронту в російські регіони.

Казали, що всі мають бути готовими до перемоги, коли миттєво зі "спецоперації" повернуться учасники бойових дій,

– розповіли у росЗМІ.

При цьому представники адміністрації не надали депутатам жодних роз'яснень щодо конкретних практичних кроків для підготовки або того, що саме в Москві вважатимуть фінальним результатом. Також не розповіли, коли він буде. Ще одним нерозкритим питанням лишилось те, як у Кремлі хочуть перемогти, втрачаючи по 2 тисячі окупантів на добу.

Окрім воєнних питань, російські депутати та куратори з адміністрації Путіна обговорили напрямок розвитку країни на наступні 5 років. На закритій зустрічі порушували питання майбутніх виборів до Держдуми у 2031 році та президентської кампанії 2030 року.

Сергій Кирієнко окремо закликав політиків демонструвати скромність і триматися ближче до народу. Чиновник пояснив це тим, що більшість громадян вважає депутатів надто заможними та далекими від реальних проблем суспільства.

Нагадаємо, що під час переговорів з Віткоффом та Кушнером Володимир Путін погрожував новим спалахом війни через імовірне введення іноземного військового контингенту в Україну. Воєнний злочинець під час зустрічі з американськими посланцями заявляв, що поява будь-яких міжнародних сил навіть після зупинки боїв стане для Москви приводом негайно відновити збройну агресію.