Істерять, що війна вже в Росії: ведуча 24 Каналу висміяла паніку пропагандистів через "бавовну"
Останнім часом російське небо все частіше прикрашає не святковий салют, а свіжа "бавовна". Так, у ніч проти 3 травня поблизу Кремля чули вибухи.
У мережі почали з'являтися відео інциденту. Звісно, нічого особливого не сталося, над будівлею здійнявся невеликий дим. Але це – тільки початок. Росіяни вже активно розповідають, що війна, розв'язана ними, перейшла на територію Росії.
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В російському ефірі доволі "трєвожно"
Цікаво, що пропагандисти говорять про так звану "історичну" територію Росії. Вочевидь, її почали відділяти від загарбницької.
Вони почали казати: "Якщо ця війна відбувається просто під вікнами, усім росіянам – навіть жителям центральних регіонів – потрібно швидко мобілізуватися, щоб захищати свою територію",
– зауважила ведуча 24 Каналу.
Один з російських пропагандистів почав згадувати вибух на ЛЕП у Ленінградській області, підрив авто Дар'ї Дугіної, загибель воєнкора Владлєна Татарського та інше. Він бідкається, що не можна вважати усе це нормою. "Якщо ми скажемо, що все нормально, з цим ми будемо тепер жити – це буде божевілля", – істерить пропагандист.
Ведуча 24 Каналу про істерику пропагандистів: дивіться відео
Інший співробітник росТБ почав кричати, що підрив ЛЕП – це "третя гучна подія". "Ні, я не забув про обстріли Донецька, Бєлгорода та Брянської області. Але з точки зору географії є величезна різниця, і сприймається усе це по-різному. Я наполягаю, що це третя подія, яка відбувається ось тут поруч. Москва та Санкт-Петербург – дві повноцінні столиці Росії", – говорить пропагандист.
Він почав фантазувати про українських диверсантів, яких буцім-то відправила наша держава. Йому дуже страшно, що ця "диверсія" здійснена поблизу "центру імперії".
"Вас це не шокує? Мене це шокує! Це просто інший формат життя", – констатував пропагандист. Він вирішив просвітити людей, які другий рік поспіль обережно підкреслюють: "не війна, а спеціальна військова операція". "Ця спеціальна військова операція відбувається у декількох десятках кілометрів від Двірцевої площі, дорогі мої!", – волає божевільний. Звісно, це війна, каже він, яка відбувається на території Росії.
Що? Вони визнають, що розв'язали війну? У прямому ефірі? Ущипніть мене! Мабуть, почало вибухати поблизу Москви й Санкт-Петербургу, то тепер можна оголосити війну,
– акцентувала Анастасія Норіцина.
Російська пропаганда вчергове змінює свої наративи. Усе завдяки ЗСУ, які звільняють наші території й лякають окупантів та пропагандистів. "Мені подобається, як вони у своїх ефірах починають "трєвожится", – резюмувала ведуча 24 Каналу.
Вибухи поблизу кремля: що відомо
- Вночі 3 травня неподалік Кремля пролунали вибухи. Місцеві жителі бачили іскри в небі, а поблизу будівлі прогулювалися люди з ліхтариками.
- Традиційно, росіяни заявили про "атаку безпілотників" з боку України. У пресслужбі Путіна пригрозили, що "буде відповідь".
- Стало відомо, що на момент інциденту Владімір Путін не перебував у Кремлі. Речник диктатора Дмітрій Пєсков розповів російським ЗМІ, що глава країни-агресорки перебував в Ново-Огарьово.
- Прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що Росія займається нагнітанням ситуації. Никифоров нагадав, що Володимир Зеленський неодноразово акцентував: "Україна використовує усі сили й засоби на звільнення своїх територій, а не на атаку чужих".
- Крім того, лейтенант Нацгвардії Євген Оропай відзначив, що невеликий вибух може вказувати на провокацію з боку самої Росії. На його думку, якби це зробила Україна, "бабахнуло б потужно".