Істерять, що війна вже в Росії: ведуча 24 Каналу висміяла паніку пропагандистів через "бавовну"

Останнім часом російське небо все частіше прикрашає не святковий салют, а свіжа "бавовна". Так, у ніч проти 3 травня поблизу Кремля чули вибухи.

У мережі почали з'являтися відео інциденту. Звісно, нічого особливого не сталося, над будівлею здійнявся невеликий дим. Але це – тільки початок. Росіяни вже активно розповідають, що війна, розв'язана ними, перейшла на територію Росії.

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В російському ефірі доволі "трєвожно"

Цікаво, що пропагандисти говорять про так звану "історичну" територію Росії. Вочевидь, її почали відділяти від загарбницької.

Вони почали казати: "Якщо ця війна відбувається просто під вікнами, усім росіянам – навіть жителям центральних регіонів – потрібно швидко мобілізуватися, щоб захищати свою територію",

– зауважила ведуча 24 Каналу.

Один з російських пропагандистів почав згадувати вибух на ЛЕП у Ленінградській області, підрив авто Дар'ї Дугіної, загибель воєнкора Владлєна Татарського та інше. Він бідкається, що не можна вважати усе це нормою. "Якщо ми скажемо, що все нормально, з цим ми будемо тепер жити – це буде божевілля", – істерить пропагандист.

Ведуча 24 Каналу про істерику пропагандистів: дивіться відео

Інший співробітник росТБ почав кричати, що підрив ЛЕП – це "третя гучна подія". "Ні, я не забув про обстріли Донецька, Бєлгорода та Брянської області. Але з точки зору географії є величезна різниця, і сприймається усе це по-різному. Я наполягаю, що це третя подія, яка відбувається ось тут поруч. Москва та Санкт-Петербург – дві повноцінні столиці Росії", – говорить пропагандист.

Він почав фантазувати про українських диверсантів, яких буцім-то відправила наша держава. Йому дуже страшно, що ця "диверсія" здійснена поблизу "центру імперії".

"Вас це не шокує? Мене це шокує! Це просто інший формат життя", – констатував пропагандист. Він вирішив просвітити людей, які другий рік поспіль обережно підкреслюють: "не війна, а спеціальна військова операція". "Ця спеціальна військова операція відбувається у декількох десятках кілометрів від Двірцевої площі, дорогі мої!", – волає божевільний. Звісно, це війна, каже він, яка відбувається на території Росії.

Що? Вони визнають, що розв'язали війну? У прямому ефірі? Ущипніть мене! Мабуть, почало вибухати поблизу Москви й Санкт-Петербургу, то тепер можна оголосити війну,

– акцентувала Анастасія Норіцина.

Російська пропаганда вчергове змінює свої наративи. Усе завдяки ЗСУ, які звільняють наші території й лякають окупантів та пропагандистів. "Мені подобається, як вони у своїх ефірах починають "трєвожится", – резюмувала ведуча 24 Каналу.

Вибухи поблизу кремля: що відомо