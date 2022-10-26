Що має змінитись, щоб роспропаганда перестала працювати: експерт навів конкретний приклад

Російська пропаганда є важливою частиною війни проти України ще з 2014 року. Вона надзвичайно потужно впливає на суспільство, завдяки чому росіяни не лише не бачать нічого поганого у діях своєї влади, а й підтримують їх.

Як знешкодити роспропаганду

Відтак, важко навіть припустити, що може статися, аби пропаганда перестала працювати та зомбувати людей. Мабуть, чи не єдиний можливий варіант – це просто вимкнути російське телебачення. Про це 24 каналу розказав головний консультант Інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

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"Уявіть собі, якщо в один момент умовні "Анонімуси" дійсно зламають систему мовлення Росії і телебачення вимкнеться. Щось мені підказує, що це матиме дуже значний вплив", – припустив Ус.

За його словами, це могло б навіть змінити ставлення населення Росії до війни з Україною. Адже поки працює телебачення – росіяни живуть в уявному, створеному пропагандистами світі. Якщо цього світу не буде, людям доведеться роззирнутися довкола себе.

А ця картинка суттєво відрізняється від телевізійної – там є інформація про загиблих, про те, що щось десь не виплачується, а щось – працює зі збоями. Можливо, так вони зрозуміють, що це – наслідки бойових дій та санкцій, накладених на Росію, і відповідно і змінять свою думку та порозумнішають.

Іван Ус розповів про російську пропаганду: дивіться відео

Останні вкиди роспропаганди

У Росії вигадали нове виправдання війні в Україні. Якщо спочатку це були "денацифікація" та "демілітаризація", то тепер ще й "десатанізація". Про це заявив помічник секретаря радбезу Росії Алєксєй Павлов в одному з пропагандистських видань. Він звинувачує Україну у тому, що тут є "сотні діючих сект", а поштовхом до розвитку "сектанства" назвав Революцію Гідності.

Секретар РНБО України Олексій Данілов відповів на маячню росіянина. Він слушно зауважив, що "десатанізацію" насамперед необхідно провести у раді безпеки Росії, та нагадав, що в Україні є чудові екзорцисти з великою практикою та досвідом, натякаючи на ЗСУ.