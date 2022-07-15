Пропагандистська х*рня, – Лещенко назвав мотиви відео росіян про нібито продаж HIMARS та Javelin

російські пропагандисти придумують різну маячню, що ЗСУ нібито продають іноземну зброю. Так вони хочуть підірвати довіру Заходу до України.

Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко. За його словами, ці дешеві фейки максимально недолугі.

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Це просто пропагандистська х*рня

Лещенко нагадав про нещодавню "кіношку", яку поширювали російські телеграм-"помийки". На ній показують автомобіль на албанських номерах, який завалений тубусами з протитанковими ракетними комплексами Javelin та NLAW.

Звісно, що на відео не видно обличчя людини. І підставний чоловік ламаним голосам дзвонить комусь і пропонує купити зброю за 3-5 тисяч доларів.

Це неймовірно недолуго, наголошує Лещенко. Все виглядає як звичайна дешева постановка з озвучкою, як на піратських касетах 90-х.

Навіть, якщо хочеш продати нелегально, ти ж не кажеш прямим текстом, що це Javelin для тебе за 5 тисяч доларів. Ти ж це на папері пишеш або загадковим термінами кажеш, – зазначає Лещенко.

Фейк дійсно безглуздий. Але у такий спосіб окупанти намагаються відбити у західних партнерів бажання постачати зброю до України. І тут потрібно бути дуже обережними, щоб деякі західні посадовці не велися на таку російську пропаганду.

Лещенко про нові божевільні фейки від росіян: дивіться відео

росіяни люблять придумувати різні ідіотичні байки про "селітру", продажі HIMARS та іншу маячню. Деякі їхні фейки не просто дивують, але й здатні викликати, як говорить блогер Олександр Коваленко, "інсульт від сміху".