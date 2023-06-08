Ляльки-рукавички: ексдепутатка Держдуми Росії детально описала, як працює місцева пропаганда

Російські пропагандисти регулярно тестують різні тези, щоб знати, як на них відреагує місцеве населення. Тому там час від часу можуть з'являтися несподівані думки, що вибиваються зі звичних наративів.

Про це 24 Каналу розповіла оперна артистка, відеоблогерка й ексдепутатка Держдуми Росії Марія Максакова. Так вона відреагувала на заяву пропагандистки Маргаріти Симоньян, яка пропонувала заморозити війну.

До теми Країна коричневих ліній: чому Росія не поверне контроль над власними кордонами

В одному з шоу на російському телебаченні Симоньян підкреслила, що Збройні Сили України отримують все більше західної зброї. І вона нібито може бути спрямована по території Росії.

Тому Симоньян в черговий раз вкинула думку, що варто було б зупинитися, провести "референдуми" тощо. До слова, аналітики неодноразово повідомляли, що Росія хотіла б зараз "заморозити" війну.

Як працює російська пропаганда

Як наголосила Максакова, різні несподівані думки на російському телебаченні не з'являються просто так. Усім керує одна людина, а всякі симоньяни та соловйови – лише транслюють ці методички

Симоньян – це "лялька-рукавичка". У них є "ляльковик". Я не відкрию нічого нового. Відомо, що це – Олексій Громов – незмінний перший заступник Адміністрації президента. Йому Симоньян завдячує своєю кар'єрою. Він щотижня дає їм темники та методички, по яких вони працюють,

– зауважила Максакова.

Дивіться розмову з Марією Максаковою на ютубі 24 Каналу

Ймовірно, зараз Громов тестує реакцію населення Росії на ідею призупинення бойових дій. Також, можливо, таку думку вони намагаються передати російському диктатору Владіміру Путіну, який вже явно випав з реальності.

Втрати Росії у війні проти України: коротко