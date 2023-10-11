Російська пропаганда накинулася на Ізраїль: до чого тут Україна

Для мешканців Ізраїля ранок 7 жовтня розпочався з масових викрадень з будинків, вивезення заручників на територію Сектору Гази, зґвалтувань та розстрілів просто посеред вулиці. Цей день став чорним в історії країни. Уряд Ізраїлю оголосив про початок великої війни. Спробуйте вгадати, пропаганда якої країни найбільше тішиться цьому насильству? Далі – в авторській колонці для 24 Каналу.

День народження Путіна перебила війна в Ізраїлі

Пропоную розібрати ту нацистську істерику, яку російська пропаганда розгорнула щодо Ізраїлю. З'ясуємо, чим Росії вигідна війна на Близькому Сході, і чим це все закінчиться для "осі зла", яка формується на наших очах.

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Отже, того жахливого ранку, 7 жовтня, російська пропаганда була дуже зайнята. Вона пишно відзначала день народження Владіміра Путіна. Від самого ранку телеефіри та стрічки новин заполонили заголовки типу "Путіна привітав мер Москви", "Путін у день народження покатав на машині колег з Центральної Азії", "Путіна привітав з днем народження журнал "За кермом" тощо. Раптом сірі будні маніяків-пропагандистів наповнила фарбами надзвичайна подія – почалася нова війна.

Російські пропагандисти з захопленням підхопили цю тему. Вони смакували кожним досягнення терористів і раділи невдачам армії Ізраїлю.



Російські воєнкори вихвалюють ХАМАС / Скриншот

Звертаю вашу увагу, що це публікація так званого воєнкора Поддубного, який взагалі-то має займатися пропагандистською підтримкою окупантів під час їхнього вторгнення в Україну. Але, як бачимо, тепер у Поддубного інші кумири – маніяки-терористи з ХАМАС, або, як він їх ніжно називає, – бойовики.

Біль та страждання цілого народу – це, виявляється, "анекдот". У цей момент я зрозумів, чому в Москві так швидко перемкнулися з України на Ізраїль. Тут роль відіграли не лише якісь методички чи нові пропагандистські потреби. Ні, вони просто не могли без цього, бо вони – держава антисемітів. Вони реально отримують задоволення від того, що відбувається з Ізраїлем.

Ізраїль сам на себе напав? Десь ми таке вже чули

Особливу увагу звертаю на публікацію Маргарити Симоньян. Вона пише, що "країна, яка не воює зі своїми сусідами – знову воює зі своїми сусідами". Тобто це Ізраїль сам на себе напав. Ізраїльтяни самі викрали своїх дітей та вивезли їх до Сектору Гази. І, звичайно, це не бойовики ХАМАС ґвалтували пов'язаних ізраїльських жінок, це самі ізраїльські жінки "спровокували" на таке мирних терористів ХАМАС.

Та й взагалі, якщо так подивитися, то Ізраїль 8 років тільки те й робив, що бомбив Газу та Донбас – скільки можна це терпіти?



Симоньян цинічно висловилася про війну в Ізраїлі / Скриншот

Але, на жаль, як ви розумієте, одним шизанутим постом Симоньян не обмежилася. Навпаки – вона натравила на Ізраїль усі доступні їй пропагандистські ресурси. Агентство RT, яким вона керує, топить проти Ізраїлю по всьому світі. Симоньян навіть не намагається це приховати. Навпаки – хизується тим, що має колосальні пропагандистські ресурси, які мовлять різними мовами світу.

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Терміново! Соловйова витягнули на роботу ввечері суботи

Світове зло об'єднується. Однак зневірюватися через це точно не варто. Тому що насправді це, як не дивно, позитивний сигнал. Вони зрозуміли, що окремо вже дуже слабкі й нічого зробити не зможуть. Тобто означає, що ми з вами все робимо правильно. Просто тепер нам потрібно об'єднатися, сконцентруватися і робити ще більше. Як мінімум – більше, ніж це зло.

Заради того, щоб встигнути набрехати про події в Ізраїлі якнайбільше, Кремль вперше на моїй пам'яті витягнув пропагандиста Владіміра Соловйова в ефір у ввечері суботи.

Підкреслю, що ні після ударів по Кримському мосту, ні після знищення штабу Чорноморського флоту, ні після всіх можливих "жестів доброї волі" російської армії ніхто спеціальний ефір – тим більше у суботу ввечері – не влаштовував. Але варто було розпочатися новій війні на Ближньому Сході – Соловйов тут як тут.

Дивіться відео, як Соловйов розповідає про провал Ізраїлю:

Ви помітили, як вони назвали цей ефір? "Терміново: війна на території Ізраїлю". Тобто не напад ХАМАС на Ізраїль, не терористична атака з Сектору Гази. Війна на території Ізраїлю – то Ізраїль сам на себе напав? Як Україна? Ні ХАМАС, ні тим більше Росія, тут точно "ні до чого".

Знаєте, що у цій ситуації найогидніше? Російські пропагандисти для обговорення атаки на Ізраїль знайшли нібито представника Ізраїлю колишнього кдбшника Яшку Козакова. Це створіння, яке називає себе "поважним воєнним експертом з Ізраїля Яковом Кедмі", свого часу зі скандалом вигнали з ізраїльського бюро "Натив", яке займається репатріацією євреїв з колишнього СРСР та Східної Європи. Тепер він у пропагандистських студіях нібито представляє Ізраїль.

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Іронічно, що про слабкість ізраїльської армії він розповідає на тлі Палестинської вежі, яка розсипається як картковий будиночок. Зауважимо, Ізраїль заздалегідь закликав евакуюватися звідти цивільних, бо вирішив, що там розташовувалися бойовики ХАМАС.

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Ну і звісно, ви нізащо не повірите, хто, за версією російської пропаганди, надихнув терористів ХАМАС на війну проти Ізраїлю? Натякну: це країна, яка є основним союзником Ізраїлю. Здогадалися, правда?

Кульмінацією антиізраїльської кампанії, яку розгорнула Москва, стала масова атака ботів, спрямована на дискредитацію ізраїльської армії та просто приниження ізраїльських чоловіків та жінок. Оскільки Ізраїль дуже мілітаризований, і службу там проходять багато людей, дехто з них у вільний час викладає ролики в соцмережах. Під ці ролики налетіли російські боти зі своїми цинічними коментарями.

Для чого Росія розгорнула антиізраїльську кампанію у світі

Ну а тепер головне – навіщо взагалі це все Росії? Чому вона так накинулася на Ізраїль? Ну, крім того, що Москва зазвичай на Близькому Сході підтримує будь-кого, крім Ізраїлю. Кремль хоче, щоб цивілізований світ перемикнув свою увагу з України на Ізраїль.

Шукати логіку та послідовність у повідомленнях російських пропагандистів точно не варто. Вони намагаються вирішити відразу два завдання одночасно:

повісити всіх собак на США і відвернути таким чином увагу від своєї можливої ролі в атаках на Ізраїль;

змусити весь світ відірватися від України.

Друге завдання, звичайно, набагато важливіше. Репутація та зв'язки Росії на Близькому Сході завжди були огидними. Але зараз набагато більше Москву турбує західна підтримка України.

Росія справді могла б отримати певну вигоду від війни на Близькому Сході. Наприклад, тривалий конфлікт міг би посилити протиріччя всередині Республіканської партії США щодо допомоги Україні чи навіть на деякий час загальмувати передачу якоїсь частини озброєнь з тих чи інших американських складів. Мовляв, а раптом та Ізраїлю теж знадобиться?

Однак ситуація може повернутись й іншим боком. Наприклад, напад ХАМАС на Ізраїль дуже нагадає світові про звірства російських терористів в Україні. Крім того, новий конфлікт може знову привести західну спільноту в тонус і підштовхнути до того, щоб допомогти завершити обидва конфлікти якнайшвидше.

Як воно буде – ми точно не знаємо. Але не сумніваємося, що й Україна, й Ізраїль візьмуть гору над терористами.

Епіцентр світового зла – Росія

Світ розділився на тих, хто виступає за цивілізацію та розвиток людства, і тих, хто тримає цивілізацію у заручниках.

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У цих умовах цивілізований світ має об'єднатися. Ми повинні показати "вісі зла" справжню силу – силу свободи, демократії та силу добра. Терористи не повинні думати, що їхні залякування можуть до чогось привести, окрім їхнього краху. Якщо сьогодні не покарати одного агресора, то завтра їх буде набагато більше.

Якби ми притиснули Росію та Іран сильніше, їх проксі не підіймали б голови, принаймні так зухвало та високо. Якщо сьогодні не зупинити їх, завтра голови піднімуть Північна Корея та Китай, які нападуть на Південну Корею та Тайвань. І ось тоді всім буде набагато складніше.

Тому хочу нагадати усьому світу, що епіцентром світового зла сьогодні є Росія. Вона, на відміну від Китаю, вже пішла на відкриту та жорстоку агресію. Крім того, у її розпорядженні є великий ядерний арсенал, якого нема в Ірану чи КНДР.

Як у такій ситуації можна було б послабити чи навіть просто залишити на тому самому рівні підтримку України? Її потрібно лише посилювати. Тому що зло треба перемогти якнайшвидше. Воно має відчути нашу справжню силу.

Незалежно від того, в якій країні ви перебуваєте – просіть чи навіть вимагайте більше підтримки для України. У соцмережах, на акціях протесту, у розмовах із впливовими людьми. Ми живемо на одній планеті і тільки від нас залежить, яким буде її майбутнє.

Дивіться повний відеоблог Арсена Цимбалюка: