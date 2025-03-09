"Партія війни бере гору": у Росії розпочинається нова запекла боротьба

У Росії начебто говорять, що готові до завершення війни, яку окупанти розпочали на території України. Однак є пропагандисти, які навпаки підтримують продовження агресії, погрожуючи уже не тільки українцям.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що на телебаченні у Росії лідирує партія війни. Можна припустити, що в окупантів нова ціль для нападу – Європа.

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У Росії змінилась риторика

Ігор Яковенко підкреслив, що у Росії змінили "методичку". Тепер чіпати Дональда Трампа Кремль заборонив, а от гостро висловлюватись щодо європейців уже можна.

Росія підхопила позицію Трампа та його команди, зокрема Джей Ді Венса, які нападали на Європу та Канаду у своїй риториці,

– сказав він.

За словами журналіста, мовиться про загрозу всім ліберальним демократіям, які є запеклими ворогами для Владіміра Путіна і для Дональда Трампа.

Цікаво, що колишній співробітник КДБ Сергій Жирнов зазначив, що Кремль опинився в складній ситуації, адже після багаторічної пропаганди про США як "заклятого ворога" тепер змушений змінювати риторику. Причиною цього стало зближення Трампа з Путіним – американський президент не тільки не вимагає поступок від Росії, а й припинив військову допомогу Україні.