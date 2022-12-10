Пояснюють, чому "Україна – це зло": Кремль поширює "мотиваційні" брошури серед бійців
Джерело:ЦПД
У Кремлі продовжують шукати можливостей надихати росіян гинути на фронті. Так, серед солдатів починають поширювати брошури. Вони буцімто мали б "мотивувати" воювати проти України.
Про це розповіли у Центрі протидії дезінформації. Зауважимо, що відповідні листівки поширюються зараз не просто так. Це пов'язано з тим, що на фронт усе більше відправляють "мобіків". І їм вкрай важливо пояснити, за що ж вони можуть загинути.
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Брошури за методичками Кремля
Якщо говорити про самі брошури, то вони сформовані у форматі "Питання – Відповіді". І в них російська пропаганда буцімто намагається пояснити своїм солдатам те, що їх турбує. Головне завдання цих відповідей – мотивувати бійців гинути за свою країну.
Брошури в яскравих барвах як поширюють фейки про Україну, так і намагаються звинуватити її у злочинах, які чинить сама Росія. Солдатам пояснюють, чому "Україна – це зло". А для посилення ефекту заливають у мізки брехню про "восємь лєт бамбілі Данбас".
Не минулося, ясна річ, без намагання очорнити легітимну українську владу. Її у брошурах називають "київським неонацистським режимом". Мовляв, він прийшов до влади у 2014 році і відтоді займається тероризмом України.
Брошури закликають росіян гинути на війні в Україні / Фото з телеграма ЦПД
Ясна річ, що брошури щедро та в усіх "барвах" описують знущання з російськомовних громадян України. Ба більше, у них наголошують, що їх катували "нацбатальйони". Усе це спрямоване на те, щоб:
- виправдати початок так званої "спеціальної військової операції";
- розпалити або посилити ненависть до українців;
- пояснити, чому росіянам потрібно гинути на фронті.
Російська пропаганда небезпечна
- Почнімо з того, що росіяни не гребують використовувати різноманітні майданчики для поширення пропаганди. Брешуть вони і на засіданнях Радбезу ООН, які самі ж ініціюють. Так, 9 грудня Небензя знову недолуго намагався переконати, що Україні не варто надавати зброю. Мовляв, її наша держава передає третім країнам.
- А в цьому матеріалі ми розповіли, чим небезпечна російська пропаганда. Ознайомтеся з п'ятьма прийомами, які вона регулярно використовує. Їх варто знати, щоб випадково не потрапити на гачок.
- До слова, з "хорошими рускімі" теж не все так просто. Яскравий і свіжий кейс – випадок з телеканалом "Дождь", який потрапив у скандал. Сталося це після того, як ведучий у прямому ефірі зізнався, що канал підтримує російських військових на фронті.
- Наостанок зауважимо, що Путін вирішив таки виправдати ракетні обстріли по енергетичній інфраструктурі. З бокалом алкоголю у руках він хизувався, що це був удар у відповідь на вибухи на Кримському мосту, а також інших об'єктах країни-агресорки.