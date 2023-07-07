Скаляться від задоволення: у своїх мріях пропагандисти вже "захоплюють" Литву і генсека НАТО

Коли здається, що путіністи остаточно пробили дно своїми погрозами, то згодом вони ще більше дивують світ своїм абсурдом. На одному з ефірів кремлівської пропагандистки Ольгі Скабєєвої вони обговорювали варіант нападу на генсека НАТО Єнса Столтенберга на саміті у Вільнюсі.

Гість "зливного бачка" також волав, що якась ПВК "захопить" Литву, повідомляє 24 Канал. Він заговорив про "гуманне" ставлення до лідерів країн НАТО.

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"Литва у руках ПВК"

Один зі спікерів шоу Скабєєвої чомусь вирішив, що у Литві та Польщі нібито "бояться", що буде далі. Він думає, що через 3 години після початку саміту НАТО у Вільнюсі генсек НАТО Єнс Столтенберг нібито "опиниться у руках навчених та вмотивованих бойових професіоналів".

На провідних західних каналах нам показують переляканого генсека НАТО Столтенберга, якого під руки ведуть два озброєні чоловіки без розпізнавальних знаків. Далі цю західну тусівку кудись доставляють, дають воду, їжу, кажуть не боятись, не хвилюватись, бо з ними вчинять гуманно,

– цинічно заявив путініст.

Прихвостень Кремля заволав, що вже через добу уся Литва буцімто "опиниться у руках ПВК". Він додав, що Росія та Білорусь "не відповідатимуть за дії бойовиків".

Пропагандисти про напад на Столтенберга: дивіться відео

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