Нова методичка: ведуча 24 Каналу висміяла пропагандистів, які розганяють зраду зі слів Рєзнікова
За понад рік повномасштабного вторгнення наративи російських пропагандистів суттєво змінилися. Так, про "взяти Київ за три дні" вже не йдеться.
Тому росіяни переходять до розмов про тривогу та невизначеність в очікуванні контрнаступу ЗСУ. У них з'явилася нова методичка.
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Що говорять на російському телебаченні
Російські пропагандисти щоразу дивують нас рівнем абсурдності власних заяв. Нещодавній спіч на федеральному телебаченні – не виняток. Виявляється, що, по-перше, ми готуємо контрнаступ не для себе, а для наших партнерів, точніше – "для Вашингтона". По-друге, в той час, коли ми ми почнемо звільняти території на Сході й Півдні, наші партнери "зайдуть на Захід і захоплять Україну".
Мені смішно це проговорювати, але це лунає на російському пропагандистському телебаченні,
– відзначила ведуча 24 Каналу Анастасія Норіцина.
Так, один з кремлівських пропагандистів вчепився до звернення міністра оборони України Олексія Рєзнікова.
"Слова: "Нам потрібно більше амуніції, особливо на східному фронті", – кінець цитати. А є ще західний? Чи передбачається, що він з'явиться? Дуже дивна обмовка, яку, мені здається, за обмовку не варто вважати", – стверджує він.
Фантазер запевняє, що у вузькому колі, коли американські радники кудись виходять чи займаються своїми справами, розглядається такий підступ – "введення військ з боку Заходу і поява ще якогось фронту".
Інший гість програми додав, що "у Володимира Зеленського немає іншого виходу, крім організації контрнаступу". Мовляв, українському президенту потрібно відзвітувати за десятки мільярдів доларів від Заходу, а той своєю чергою очікує на активну фазу протистояння з Росією. І прораховуються, каже він, різні варіанти розвитку подій.
"Сценарій доволі зрозумілий та чіткий: розв'язати чергову криваву бійню, ще більш страшну, ніж вони розв'язали до цього. У них завжди є варіант заходу на територію України і розчленування її на декілька частин у межах країн НАТО", – ділиться своїми хворими здогадками пропагандист.
Норіцина про нову методичку російських пропагандистів: дивіться відео
Звернули увагу путінські прихвосні й на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена. За його словами, партнери очікують, що найближчим часом почнеться контрнаступ ЗСУ.
"Це не очікування, а пряма вказівка українській стороні: "Вперед! Наступайте!". Далі від країни взагалі нічого не залишиться", – припускає один з ведучих, який гідно відпрацьовує кремлівську методичку.
Не лише тому, зазначає він, що її "нашпигували зброєю і втягнули у кровопролитний конфлікт з братнім народом", а ще й тому, що "йде переділ України". Звісно, також готується "передача частини України Польщі" на законодавчому рівні.
Ця маячня про те, що наші партнери захоплять територію України на Заході – притягнута за вуха. Я не знаю, як можна це розповідати, при цьому вірити тому, що ти говориш,
– підкреслює Норіцина.
Між тим, підготовка України до "контрнастУпу", як вони говорять, залишається головною темою, через яку істерять російські пропагандисти.
У Міноборони прокоментували полеміку довкола контрнаступу
- Довкола українського контрнаступу точиться чимало розмов. Як зауважила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, усі коментарі щодо нього – це обговорювання чиїхось припущень.
- Вона відзначила, що сучасна війна – це насамперед інформаційна війна. Так, ми маємо бути готовими до будь-яких вкидів інформації та інформаційно-психологічні операції. Тому до будь-яких даних треба ставитися критично, перевіряти їх, шукати джерело.
- Абсолютно логічно, що плани Збройних сил тримаються у секреті. Маляр наголосила: офіційно говорити про хід бойових дій та плани українських військових можуть лише три джерела – президент Володимир Зеленський, міністр оборони Олексій Рєзніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Всі інші лише їх цитують.