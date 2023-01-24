"Мєдвєдєв каже дурість": Соловйов гостро поскандалив з гостем в ефірі через ядерну зброю

Пропагандист Владімір Соловйов гостро посперечався з "експертом" в ефірі свого шоу. Виявляється, росіяни самі не можуть зрозуміти, чи треба застосовувати ядерну зброю, коли ЗСУ увійдуть в Крим.

Пропагандисти полюбляють махати та погрожувати ядерною зброєю. Однак свого часу Захід різко відповів на цей шантаж від Путіна – якщо вони використають її проти України, то наслідки будуть катастрофічними для усього Кремля.

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Тепер пропагандисти сперечаються на своєму шоу, чи треба застосовувати ядерну зброю через зусилля ЗСУ з відновлення суверенітету України в Криму. Навіть серед них немає консенсусу, а де взагалі ті міфічні "червоні лінії" – мабуть, ніхто не знає.

Суперечка на пропагандистському шоу

Один із "експертів" в студії почав переконувати, що ядерна доктрина Росії не передбачає використання ядерної зброї, якщо ЗСУ увійдуть до Криму. Соловйов був іншої думки, але говорив зовсім непереконливо.

У своїй аргументації він посилався на знаменитого персонажа Дмітрія Мєдвєдєва, який кілька місяців тому пригрозив ядерним ударом по Україні за потенційні удари по Криму.

Але ніхто в студії особливо не сприйняв колишнього президента Росії за авторитетне джерело. Це досить кумедно. Виходить, що навіть в Росії до Мєдвєдєва так собі ставляться.

З того часу "бавовна" частенько приходила на півострів. Горів Кримський міст, лунали вибухи на аеродромі в Бельбеку і ще було багато різних інших цікавих інцидентів. Але "червоні лінії" посунулися далі.

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Виявляється, Соловйов посилається на п'яного Мєдвєдєва, коли той писав – якщо будуть удари по Криму, то буде "ядерна бімба". Вже були удари і по Бельбеку, і по мосту. І де то "возмєздіє"? Поставив його на місце цей дядько в окулярах. Соловйов аж засовався, почав оглядатися за підтримкою,

– зауважив ведучий 24 Каналу Андрій Дрозда.

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